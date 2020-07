Je to mnohem lepší než minulý víkend, říká po kvalifikaci Vettel

Ferrari do Maďarska přivezlo balík vylepšení. Ten mělo k dispozici už při minulém závodě na Red Bull Ringu, vzájemná kolize obou jezdců v prvním kole ale týmu nedovolila zjistit přínos těchto vylepšení v závodě.

Podle Vettela přispěl k lepší výkonnosti Ferrari také charakter Hungaroringu, který je pomalejší, má více zatáček a méně rovinek než Red Bull Ring, na kterém se jely úvodní dva podniky sezóny.

V kvalifikacích na Red Bull Ringu se přitom Ferrari podařilo vždy dostat do Q3 pouze s jedním pilotem. Na Hungaroringu letos poprvé postoupili mezi nejlepších deset jezdců v kvalifikaci Vettel spolu s Leclercem.

„Je to mnohem lepší než minulý víkend. Poprvé máme oba vozy v Q3, takže víme, že Rakousko nám opravdu nesedělo a na rovinkách jsme ztráceli spoustu času. Tady je více zatáček, kde to můžeme získat. Vůz se zdál být také lépe vyvážený, takže jsme mnohem blíže ve srovnání s lidmi kolem nás, řekněme Racing Pointem, Red Bullem a dokonce McLarenem, to je pozitivní,“ řekl Vettel.

„Musíme zajistit, že to udržíme. Startujeme na měkké sadě, jezdci před námi jsou na střední a ti za námi jsou také na měkké, takže zítra budeme mít hodně práce. Uvidíme, co můžeme udělat.“

Na dotaz, zda věří v dobrý závod, čtyřnásobný mistr světa řekl: „Vždy můžete doufat. Otázkou je, zda jsou vaše naděje reálné, jsem tu pro závodění. Jsme tu, abychom závodili a vyhráli. Není to tak, že bychom měli rychlost na to být dominantní a vyhrát, ale uvidíme, co se zítra stane.

„Klíčové budou pneumatiky. Jsme na jiné strategii, protože jsme museli jít na měkkou sadu, abychom postoupili do Q3.“

Leclerc je po obtížné kvalifikaci spokojen

Zlepšení Ferrari si pochvaluje také šestý na roštu Leclerc, který přiznal, že v prvních dvou částech kvalifikace měl problémy s ovládáním svého vozu.

„Ano, páté a šesté místo je mnohem lepší. Myslím, že naše závodní rychlost je lepší než kvalifikační, snad tedy v neděli získáme pro tým dobré body,“ řekl Monačan.

„Z mého pohledu to byla obtížná kvalifikace, jelikož v Q1 a Q2 jsem se potýkal s řízením, v Q3 to ale už bylo lepší.“