Je to milník, říká o pódiu Ricciarda Abiteboul a odhalil podrobnosti sázky

Renaultu pomohlo odstoupení Bottase, bez kterého by se Ricciardo na stupně vítězů nedostal. Na druhou stranu se Renault okolo 4., 5. místa nepohyboval poprvé. V letošním roce se zlepšil.

„Je to skvělý pocit,“ řekl Abiteboul po závodě. „Rád bych tento pocit, který jsme měli na trati, sdílel se všemi členy týmu. Byla to dlouhá cesta a je to milník. Tohle pódium jsme si zasloužili. Už nějakou dobu jsme viděli, že se blíží. Měli jsme potenciál se tam dostat a dnes nastaly správné okolnosti. Možná budeme potřebovat, aby se před námi něco stalo, ale máme auto, které je všestranné, a když se naskytne tento typ příležitosti, máme správný tým, který toho dokáže využít.“

„Daniel odjel skvělý závod a plně si to zasloužil. Pokud jde o sázku, uvidíme, jak to teď dopadne!“

„Je to trochu hořkosladké, protože do cíle dojel pouze jeden vůz. Esteban jel solidní závod, ale pak se na jeho voze objevil problém s hydraulikou a my jsme ho museli stáhnout. Bez toho bychom mohli získat obrovské body, což je velmi důležité, protože spolehlivost je to, co nakonec v Abú Dhabí rozhodne o šampionátu. Musíme tento okamžik oslavit a užít si ho, protože je to okamžik, na kterém v životě týmu záleží.“

Čeká ho tetování

Abiteboula čeká tetování. Před časem se vsadil s Ricciardem, že pokud se dostane letos na stupně vítězů, tak si jedno pořídí.

„Myslím, že si vybere design, a já si vyberu umístění a velikost, protože na velikosti záleží,“ řekl Abiteboul pro Motorsport.com.

„Pokud mám velikost, myslím, že se dokážu vyrovnat s jakýmkoliv designem.“

„Není to opravdu můj styl. Myslím, že proto jsem se vsadil. Pamatuji si ten večer v Silverstone, bylo to ve čtvrtek, kde mi Daniel předváděl nové tetování, které měl.“

Abiteboul se ptal Ricciarda, co ho vedlo k rozhodnutí se nechat tetovat. Australan uvedl, že šel prostě okolo tetovacího salonu.

„Řekl jsem: ‚dobře, udělejme něco pořádného. Takže pokud získáš pódium‘, bylo po několika pivech, ‚jedno si nechám udělat‘.“

„Takže to udělám. Potřebuji jen trochu času na rozhodnutí o velikosti a umístění.“