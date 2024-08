Je to lepší, než to vypadá v tabulce, říká po pátku v Zandvoortu Leclerc

Zatím to nevypadá, že by bylo Ferrari v Zandvoortu ve hře o nejvyšší příčky.

Pokud bychom se podívali na výsledky druhého tréninku, tak to vypadá, že to také v Zandvoortu bude boj mezi Verstappenem, McLarenem a Mercedesem.

Carlos Sainz měl ve druhém tréninku problém s převodovkou, Leclerc skončil devátý se ztrátou více než 7 desetin sekundy na Russella.

„Bylo to těžké, řekl bych, že podle očekávání,“ uvedl Leclerc. „Nevyrovnáme se úplně tempu soupeřů před námi, ale myslím, že je to lepší, než jak to dnes vypadá v časových tabulkách. Máme co dělat, abychom byli na místě, kde můžeme bojovat o vítězství.“

„Udělám všechno pro to, abychom z kvalifikace vytěžili maximum, ale rozdíly, na které se v tuto chvíli díváme, jsou příliš velké na to, abychom mohli udělat něco zvláštního. Pokud se nám podaří dostat se do dvou až tří desetin, pak možná můžeme bojovat o dobré umístění v kvalifikaci, jinak pro nás předpovídám těžký víkend.“

„Dnešní den nebyl jednoduchý,“ řekl Sainz. „Ráno jsme kvůli špatnému počasí nebyli schopni pořádně jezdit. V průběhu druhého tréninku jsme bohužel měli v první jízdě problém s převodovkou, takže jsem celkově nemohl zajet mnoho kol.“

„Zítra se pokusíme dohnat časovou ztrátu a získat na trati jistotu. Máme co dělat, abychom zmenšili odstup od špičky.“