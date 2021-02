Je to kamarád, hned jsem běžel za ním, říká Evans o kolizi s Lynnem

Do konce EPrix zbývalo pár minut, na trati před vedoucím Samem Birdem kroužil safety car a kamery se vyhýbaly místu incidentu. To samo o sobě nevěstilo nic dobrého.

Až po závodě ukázaly amatérské záběry na sociálních sítích k čemu došlo v souboji mezi Jaguarem Mitche Evanse a Mahindrou Alexe Lynna. Evans se snažil bránit svoji pozici a vytlačil svým počínáním Lynna až ke zdi. Brit následně zezadu vrazil do Evanse, což jeho Mahindru katapultovalo do vzduchu a závodník indické stáje skončil „na střeše“ v únikové zóně.

Lynn byl dnes naštěstí propuštěn z nemocnice, Evansovi přesto sobotní události ještě nějakou dobu nedají spát.

„Nebyla to pěkná nehoda. Byla to z mé strany tvrdá obrana proti Alexovi v zatáčce 18 a on se dostal hodně blízko ke zdi,“ popisoval Evans incident pro web motorsport.com.

„Rozhodně z toho nevycouval. Byl tam prostor? Nejsem si jistý, potřebuji se podívat na opakovaný záběr. Doufám, že tam místo bylo a že jsem neudělal nic proti pravidlům.“

„Měl tam kontakt s mým zadním kolem a byl z toho let vzduchem. Bylo to vážně ošklivé.“

Na kolizi doplatil odstoupením i Evans, který se ihned začal zajímat o Lynnův zdravotní stav.

„Už jsem s ním mluvil. Vypadá v pořádku, podrobil se předběžným vyšetřením, aby se po odeznění šoku nečekaně neukázala nějaká zranění.

„Vážně to nebyla pěkná chvíle. Dokonce jsem ho viděl nade mnou. Hlavní ale je, že je v pořádku.“

„Viděl jsem, jak skončil ve zdi a hned jsem vyskočil z auta, abych se ujistil, že je v pořádku. Takovéto incidenty nikdy nechcete vidět. Je to můj kamarád. Nechci u nikoho vidět takovou nehodu.“

„Snad brzy uvidíme opakované záběry. Ale řekl bych, že to byl závodní incident. Oba jsme tvrdě bojovali o pozici,“ uzavřel svůj popis nehody Mitch Evans.

Vergne přišel o pódium

Jean-Eric Vergne po tvrdém souboji s týmovým kolegou a úřadujícím šampione formule E Antoniem Felixem da Costou v sobotu vybojoval třetí místo, dlouho se však z pódiového umístění neradoval.

Kvůli výjezdu safety caru a následné červené vlajce a předčasnému ukončení závodu nestihl podruhé aktivovat útočný mód. Za to byl Francouz potrestán čtyřiadvacetisekundovou penalizací.

Její vinou klesl Vergne až na 12. místo, třetí příčku dodatečně získal da Costa.