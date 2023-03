Je to jen začátek, není to finální vůz, říká o AMR23 Fernando Alonso

Jak se bude dařit zeleným monopostům ve zbytku sezóny? Alonso naznačuje, že potenciál současný vůz má.

Otmar Szafnauer nedávno řekl, že mu výkon Astonu Martin v Bahrajnu připomenul výkon Force Indie z roku 2014. Z tohoto přirovnání by asi Alonso nadšený nebyl.

V roce 2014 získali jezdci Force Indie v Bahrajnu (tehdy třetí závod sezóny) třetí a páté místo – výsledek byl tedy podobný tomu letošnímu, kdy stejný tým ze Silverstonu závodí pod názvem Aston Martin. Bylo to ale první a poslední pódium pro tým v dané sezóně, kterou nakonec Force India zakončila na šestém místě.

Až další závody ukáží, jak na tom Aston Martin letos bude a zda uvidíme větší počet pódií a možná i něco většího.

„Je tu pár oblastí, které musíme zlepšit, ale myslím, že nejdůležitější je, že nový Aston Martin je prostě nové auto, nový projekt,“ řekl Alonso, kterého cituje racingnews365.com.

„Je to jen začátek, není to finální vůz, je to jen počáteční vůz koncepce, kterou jsme přes zimu změnili.“

„Některé špičkové týmy si ponechaly stejnou filozofii, jakou měly loni. Týmy Red Bull a Ferrari si většinou ponechaly stejné tvary a jen doladily věci a dotáhly k dokonalosti ten dobrý základ, který měly.“

„Pro nás to bylo mnohem těžší. Museli jsme změnit 95 % vozu, takže se toho na autě můžeme více naučit a z naší strany toho bude více.“

„Mám plnou důvěru v náš tým, očividně vědí, co dělají, takže doufejme, že se brzy zlepšíme.“