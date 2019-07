Je to jen první krok, říká Honda po prvním vítězství

Verstappenovi sice nevyšel start, ale po stíhací jízdě se v závěru závodu dostal před Leclerca a získal nejen první letošní vítězství pro Red Bull, ale také první vítězství pro Hondu od jejího návratu do F1.

Spekuluje se, že Honda bude brzy diskutovat o tom, zda zůstane ve F1 i po roce 2020. Rakouské vítězství by mělo být pádným argumentem.

„Strávili jsme spoustu času a snažili se dosáhnout tohoto vítězství,“ řekl technický šéf Hondy Tojoharu Tanebe. „Hodně jsme se toho v předešlých letech naučili, než jsme začali pracovat s Red Bullem.“

„Dnes jsme velmi šťastní, že jsme získali vítězství, ale je to jen první krok. Do konce sezony a do příštího roku na to budeme i nadále velmi tvrdě tlačit.“

„V tomto sportu jsme od roku 2015, ale dnešek cítíme jako nový začátek. I když si můžeme na chvilku vychutnat oslavy, musíme se co nejdříve vrátit do práce, protože stále musíme uzavřít ztrátu ve výkonnosti na nejrychlejší týmy.“

Helmut Marko v poslední době dostával Hondu trochu pod tlak. U Red Bull jsou spokojeni se spolehlivostí pohonné jednotky, ale chtějí, aby Japonci přijali více rizika a dodali více výkonu.

„Jsme inženýři, takže známe limity. Posouváme výkon až na hranici. Oni opravdu chtějí, abychom dodali větší výkon, takže na to tlačíme opravdu tvrdě.“

Vztah mezi Red Bullem a Hondou si Tanebe pochvaluje. „Jsme s nimi velmi spokojeni. Mají velmi zkušené inženýry. Jsou otevření. Můžeme diskutovat o všem. Jejich rozhodování je rychlé a přesné, takže jsme velmi spokojeni.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson