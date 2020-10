Je to jako být se ženou, se kterou se rozvádíte, říká Pérez

„Je to velmi zvláštní. Je to jako být se ženou, o které víte, že se s ní za dva měsíce rozvedete,“ řekl Pérez pro Channel 4.

„Jsem tu mnoho let a byl jsem v podobných situacích, různých situacích, je to součást hry. Dělám svou práci na trati i mimo ni a musím se ujistit, že do toho dávám 100 %.“

„Byli jsme spolu sedm let, našel jsem si tu mnoho přátel, takže chci ukončit svou část kariéry s nimi ve velkém stylu a ujistit se, že budeme na společné časy vzpomínat vždy s velkou hrdostí.“

Pérez stále neví, kam zamíří. Jedná prý s několika týmy. Největší šance má asi u Haasu, který má však delší seznam možných jezdců – včetně například Mazepina.

„Proběhly rozhovory s týmy, které nepotvrdily své soupisky pro příští rok. U některých týmů došlo k určitému pokroku, ale zatím nemám žádné novinky, nic jsem nepodepsal. Myslím, že příští měsíc, plus mínus, se rozhodnu, zda zůstat nebo odejít.“

„Mám teď konečně konkurenceschopné auto, takže bude těžké přemýšlet o návratu na konec startovního roštu. Byl jsem tam mnoho let a snažil jsem se mít dobré auto. Jsem si také vědom toho, že mi tady mnoho let nezbývá. Jsem v jiné fázi své kariéry a nevidím sám sebe, jak jezdím vzadu.“