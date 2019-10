Je to hanba, říká Binotto ohledně diskusí o legálnosti motoru Ferrari

„Všechny týmy F1 velmi tvrdě pracují na vytváření konkurenčních výhod,“ řekl Mattia Binotto pro Motorsport.com.

„Pracovali jsme velmi tvrdě na tom, abychom vylepšili náš balíček pohonné jednotky, který v době začátku platnosti pravidel v roce 2014 nebyl nejlepší.“

„Pokud jsme teď vpředu, měli bychom na to být zkrátka hrdí. Musíme si ujasnit jednou věc: je hanba číst to, co jsem četl na internetu nebo v novinách. Ostatní konkurenti měli v minulosti výhodu a nikdo je neobviňoval.“

„Když jsme měli my jako Ferrari nevýhodu v oblasti pohonných jednotek, tak jediné, co jsme dělali, byla snaha o nalezení řešení a zlepšení naší pohonné jednotky. Bylo by mnohem férovější, pokud bych nečetl a neslyšel ta vyjádření.“

Mezi týmy a FIA sice probíhá korespondence, na kterou ale FIA příliš konkrétně nereaguje. Teoreticky by někdo z konkurentů Ferrari mohl během závodního víkendu podat protest – stejný, jakému čelil Renault kvůli svému brzdnému systému. Je ale nepravděpodobné, že se něco takového stane.

Podle Binotta jsou ale v Maranellu „tak moc v pohodě“, že by jim protest nevadil.

„FIA se neustále dívá na telemetrická data, vždy se dívá na to, jak všechny pohonné jednotky dodržují pravidla. Neustále to kontroluje, jako tomu bylo každý rok a v každém jednotlivém závodě.“

„Nemám přesné informace o protestech, ani o tom, že by někdo FIA naznačoval něco podezřelého.“

„Máme výhodu, možná ne tak velkou, jak si lidé mohou myslet, ale je to jen díky tvrdé práci a jsme na to velmi hrdí.“

Stále se říká, že výhoda Ferrari na rovinkách může na některých okruzích dělat osm, devět desetin. Šéf Ferrari ale trvá na tom, že je to z velké části dáno aerodynamickou filozofií, která je založena na nižším přítlaku a tedy i odporu.

„Nejsme ti, kteří mají největší přítlak. To vysvětluje, proč nejsme tak rychlí v zatáčkách. Pokud máte menší přítlak, máte menší odpor. To je zřejmé.“

„Od začátku sezóny jsme do auta vložili dost přítlaku, takže dnes jsme našim konkurentům blíže.“

Podle Binotta je to vždy o tom, jak k tomu tým přistupuje. „Získáváme výhodu na rovinách, ale nikdy neobviňujeme ostatní za to, že jsou tak rychlí v zatáčkách.“

„Jsou tak rychlí, protože mají nějaký trik? Nemyslím si to. My ho také nemáme. Je to jen způsob, jak přistupujete ke svému autu a navrhujete své auto a jak ho používáte.“

