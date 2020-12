Je to emotivní den, popsal Vettel poslední závod za Ferrari

Čtyřnásobný mistr světa formule 1 z let 2010 až 2013 Sebastian Vettel se po šesti letech rozloučil se stájí Ferrari, od příští sezóny bude působit u týmu Aston Martin. Jeho místo u Ferrari zaplní Carlos Sainz Jr., který přichází z McLarenu.

Náročnou letošní sezónu Vettela a celé italské stáje potvrdil poslední závod na okruhu Yas Marina, kde Vettel skončil mimo body na čtrnáctém místě.

„Byl to emotivní den. O výsledku se není třeba zmiňovat, o závodě není třeba nic říkat, ale opravdu jsem si užil ta drobná gesta, která začala už od začátku víkendu. Od mechaniků, inženýrů, se všemi těmi lidmi jsem za ty roky velmi dlouho a velmi tvrdě pracoval. Někteří z nich mi budou velmi chybět. Je ale dobré, že tady budu a uvidím je,“ řekl Vettel.

Vettel do svého posledního závodu za Ferrari startoval z třinácté pozice. Oproti většině startovního pole se dvojice jezdců Scuderie nerozhodla využít brzkého safety caru k zastávce v boxech a výměně pneumatik. Vettel s Charlesem Leclercem se díky tomu posunuli v pořadí, postupně se ale opět propadli, jak jejich soupeři využili novějších pneumatik.

„V určité fázi jsem se evidentně trápil a safety car nám opravdu nepomohl, protože jsme oproti většině vozů byli na obrácené strategii. Úplně to nevyšlo v náš prospěch. Stále jsme se tam ale snažili co nejvíce držet,“ dodal.

Po závodě zazpíval

Sebastian Vettel po závodě týmu zazpíval. Text písně měl v kokpitu na papíře.

Nebodoval ani Leclerc

V posledních třech závodech letošní sezóny Ferrari získalo jen jeden bod za desáté místo Leclerca v Bahrajnu. V minulém závodě v Sachíru ani tento víkend v Abú Dhabí už jezdci Ferrari žádné body nezískali.

V konečném hodnocení Poháru konstuktérů Ferrari obsadilo šesté místo, což představuje nejhorší výsledek týmu od roku 1980, kdy skončilo desáté.

Leclerc si za způsobení kolize se Sergiem Pérezem v minulém závodě v Sachíru přivezl do Abú Dhabí penalizaci odsunu o tři pozice na roštu a závod startoval z dvanáctého místa před svým týmovým kolegou.

V závodě Leclerc obsadil třináctou příčku, když on i Vettel v cíli ztratili na vítězného Maxe Verstappena celé kolo.

„Dnes jsme nebyli dostatečně rychlí. Měli jsme problém předjíždět a nebyli jsme velmi dobří v pomalých zatáčkách,“ vyjmenoval Leclerc důvody špatného výsledku Ferrari v Abú Dhabí.

„Zkusili jsme tedy něco jiného s naší strategií, abychom se dostali do lepší pozice, bohužel to nevyšlo. Byla to pro nás náročná sezóna a je škoda ji takto zakončit. V posledních závodech jsme dosáhli zlepšení, snad v tom budeme pokračovat přes zimu a příští rok se vrátíme silnější,“ dodal.

„Chci poděkovat Sebovi za vše, co týmu dal. Je to úžasný člověk a fantastický pilot. Tlačil mě, abych podával lepší výkony a zlepšil se. Bylo skvělé mít ho uplynulé dva roky na druhé straně garáže a do budoucna mu přeji jen to nejlepší. Jsem také rád, že Carlos se příští rok připojí k týmu. Je to velmi rychlý a vyrovnaný pilot. Bude to pro mě velká výzva a už teď se na to těším.“