Je to dobré pro všechny, říká Russell o směrnici

George Russell byl jedním z jezdců, kteří v Baku poskakování kritizovali.

„Je slibné vidět, že v tomto směru přijali opatření hned a netrvalo jim týdny a měsíce a politická rozhodnutí, než něco takového změnili,“ řekl Russell v Montrealu pro Sky Sports F1.

„Pokud jde o bezpečnost, je třeba věci řešit co nejdříve. Takže jsem příjemně... nejsem překvapen, že to přišlo tak rychle, ale myslím, že je to dobré pro všechny.“

Poskakování Přízemní efekt (z angl. ground effect) u vozů vyjadřuje jev, při kterém, když se křídlo nebo podlaha pohybuje blízko u země, vzduch tekoucí úzkou mezerou mezi jejich spodní stranou a zemí proudí rychleji, statický tlak na spodní straně karoserie se snižuje a tím pádem narůstá celková přítlačná síla. Čím je vzdálenost od země nižší, tím více přítlaku vzniká. Samozřejmě vzdálenost od země nesmí být příliš nízká – tehdy se už proudění vzduchu naopak zpomalí až zastaví a generovaný přítlak rapidně klesne.

„Je to něco, o čem si všichni myslí, že na to Mercedes tlačí, ale z čistě výkonnostní stránky věci si změnu nepřejeme, protože pokud dojde ke změně, nikdy nevíte, jestli to bude ve váš prospěch, nebo proti vám,“ řekl Russell, kterého citoval The Race.

„Je to něco, o čem jsme mluvili my jezdci celkově, že chceme změnu, posunout se vpřed, protože to, čím jsme si prošli minulý víkend, prostě nebylo udržitelné.“

Poskakování je spíše aerodynamický jev. Některé vozy ale zjednodušeně řečeno kvůli nastavení a nízké světlé výšce (čím nižší, tím větší přítlak od podlahy, který je letos důležitější než dříve) naráží do nerovností na povrchu tratě.

„Nezáleží na tom, na jaké jste lodi. Buď poskakujete a narážíte do země, nebo nemáte poskakování, takže jedete s autem velmi blízko země. Ať se na to podíváte jakkoli, není to skvělé.“

„Jsem rád, že to berou vážně a snaží se co nejrychleji přijmout nějaká opatření,“ řekl Gasly.

„Je to skutečná starost u všech jezdců. Nakonec jsme to my, kdo se v autě musí vypořádat se všemi nárazy, bolestmi a ztuhlostí, která nám vzniká v zádech. Jsem jen rád, že pochopili tuto zprávu a rychle zareagovali nějakým opatřením.“