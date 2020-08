Je to bouře, není to krize, říká Binotto

Charles Leclerc se sice dostal po startu na osmé místo, ale poté mohl jen bezmocně přehlížet, jak ho na rovinkách předjíždí jeden soupeř za druhým. Jeho závod ovlivnily také dvě dlouhé zastávky. Při té druhé muselo Ferrari doplnit pneumatický tlak na jeho pohonné jednotce.

Sebastian Vettel se na bodované pozice nepodíval v průběhu závodu vůbec.

Ferrari ovlivnil špatný výkon pohonné jednotky, ale vzhledem k tomu, že Räikkönen dojel se stejným motorem před oběma rudými vozy, tak to nebyla jen otázka motoru.

„Jsme zklamaní a rozzlobení, stejně jako naši fanoušci, a to z dobrého důvodu,“ řekl Binotto.

„Je to těžká chvíle v sezóně, o které jsme od začátku věděli, že bude těžká, ale právě v takových chvílích musíme stát pevně a dívat se dopředu, abychom překonali toto těžké období. Je to jediný způsob, jak se z této situace dostaneme.“

Binotto uvedl, že špatné tempo týmu bylo způsobeno jak nedostatkem výkonu, tak špatnou aerodynamickou účinností. „Spa je okruh, kde je důležitý výkon i aerodynamická účinnost. Auto, které jsme vyvinuli v této sezóně, má určitě vyšší odpor.“

Souboj jezdců Ferrari v závodě

Binotto také odmítl poněkud absurdní návrh, že by Ferrari mohlo na vůz vrátit některé díly z loňského roku.

„Auto je úplně jiné,“ řekl Binotto. „Samotné auto není plug-and-play, není to něco, co si vezmete z jednoho a dáte to na druhé. Tohle není možné.“

Podle Binotta jsou výkon a aerodynamická účinnost první části problému. K vysvětlení formy Ferrari na okruhu, kde vloni vyhrálo, to ale nestačí.

„Je tu něco více, na co se díváme. V tuto chvíli tomu nerozumíme.“

Krize to není

„Myslím, že není správné používat slovo krize pro chvíle, kterými procházíme,“ řekl Binotto pro Sky Italia.

„Všichni jsme na stejné lodi. Ale i když je tým uprostřed bouře, jsme velmi jednotní. Neexistuje žádná krize, žádné napětí. Místo tohov každém z nás vládne hořkost a frustrace. Ale věřím že tato frustrace musí být transformována do reakce a odhodlání. “

„Jistě je to velmi špatný výsledek v obtížné sezóně, kterou zažíváme. Věděli jsme však, že se přijde. Viděli jsme to při zimních testech a poté přišlo zmrazení vozu a nemožnost vyvíjet vůz.“