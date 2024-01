Je těžké podávat dobré výkony, když váš tým preferuje vašeho kolegu. Znám to, tvrdí Herbert

Ačkoliv Sergio Pérez vloni skončil v hodnocení jezdců na druhém místě, na svého týmového kolegu a šampiona Maxe Verstappen v drtivé většině případů nestačil.

V souvislosti s tím se začaly objevovat diskuze, především ze strany mexických fanoušků i médií, zda není Verstappen v rámci týmu protěžován, a to i na úkor kolegy Péreze.

Bývalý pilot F1 Johnny Herbert se nyní nechal slyšet, že to tak být může a rovnou situaci Mexičana přirovnal k tomu, když v polovině 90. let závodil v Benettonu po boku Michaela Schumachera.

„Michael Schumacher byl zvýhodňován na můj úkor − i uvnitř týmu. Pak je těžké podávat dobré výkony, když to cítíte, což dobře ví i Sergio Pérez,“ uvedl Herbert pro web kasina Mega Dice.

„Při všech jednáních s Benettonem mi Flavio Briatore (tehdejší šéf týmu, pozn. red.) říkal, že jsme s Michaelem Schumacherem jeden tým, že pracujeme společně a že má každý přístup ke stejným informacím. Nikdy to tak ale nefungovalo, protože v tom týmu byl upřednostňován ten, kdo podával výkony,“ zavzpomínal vítěz tří velkých cen.

„Když se tohle děje, cítíte to. A když to cítíte, je těžké to ze sebe sundat. I když Sergio říká, že to ignoruje, ovlivní vás to. Sergio se musí uzavřít do ulity a pokaždé podávat výkony, i když ho budou podkopávat média a někdy i jeho tým,“ dodal Herbert.