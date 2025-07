Je taky možné, že se zítra neprobudím, reaguje Verstappen na spekulace o přestupu

F1 má za sebou „první letní přestávku“. Trochu netradičně jsme měli dva volné víkendy. Nyní se F1 vrací na závody ve Spa a na Hungaroringu, než se ponoří do skutečné letní přestávky.

Mezi závody v Silverstonu a ve Spa se ale kolotoč F1 nenudil. Red Bull vyměnil svého šéfa. Christiana Hornera nahradil Laurent Mekies.

Není proto překvapením, že Max Verstappen byl opět v obležení novinářů. Zájem o jeho osobu navíc umocňují spekulace o jeho možném přestupu k Mercedesu.

„Jediné, na čem opravdu záleží, je, že pracujeme na voze a snažíme se ho udělat co nejrychlejším,“ řekl Verstappen, kterého cituje BBC, před novináři ve Spa.

„Poslední rok a půl nebyl takový, jaký bychom si přáli. Nyní se snažíme být o něco konkurenceschopnější v letošním roce, ale ohledy musíme samozřejmě brát také na nová pravidla.“

Na otázku, zda je možné, že příští rok nebude jezdit za Red Bull, Verstappen odpověděl:

„Je taky možné, že se zítra neprobudím. Pak se nejezdí vůbec. Život je nepředvídatelný.“

Současně dodal, že je spokojený tam, kde je. Smlouva mu končí na konci roku 2028.

Odchod Hornera

„Vedení se pravděpodobně rozhodlo, že chce loď řídit jiným směrem,“ řekl Verstappen ke konci Hornera. „A pak se samozřejmě všichni ostatní musí přizpůsobit a dívat se vpřed. A já se dívám vpřed. Samozřejmě, už jsem měl s Laurentem několik schůzek.“

„Poslední dva týdny pro něj byly dost intenzivní, protože do toho skočil rovnýma nohama. Ale i já jsem nadšený z toho, jak se tým posune dál, protože to je to, co musíme udělat. Vracet se zpět nemá smysl. To vás rychlejšími neudělá.“

Na otázku, zda ho překvapilo, že byl Horner po 20 letech ve funkci týmového šéfa odvolán, Verstappen odpověděl: „Překvapení? V tomhle světě se takové věci prostě stávají... A když mi to řekli, nebylo to tak, že by mi to jen oznámili a položili telefon. Vedli jsme o tom rozhovor.“

„Nemusím zacházet do detailů, co mi řekli, ale bylo to ve stylu: ‚OK, pokud si myslíte, že tohle je správný směr, jsem jezdec, vy rozhodujete, a takhle to tedy uděláme.‘“

Objevily se spekulace, že tým byl po oznámení, že Horner končí, zaskočený a rozrušený.

„Bylo to v pohodě. Samozřejmě, když dojde k takové změně, první den jsou lidé trochu překvapeni. Ale naštěstí jsem byl hned druhý den po oznámení v továrně na simulátoru. Prostě se vrátíte k práci. Musíme pracovat na výkonu, nastavování vozu, zajistit, aby všechno co nejlépe odpovídalo realitě.