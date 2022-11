Je šokující, jak se mě pokoušel předjet, říká Cunoda na adresu Ricciarda

Júki Cunoda po kolizi s Ricciardem Velkou cenu Mexika nedokončil.

Ricciardo a Cunoda v Mexiku kolidovali. Vůz AlphaTauri to vymrštilo nahoru. Cunoda se sice dokázal dostat do boxů, ale tam pro něj závod skončil.

„Je to velká škoda, do té doby to bylo velmi dobré. Zvládal jsem to dobře, zejména v prvním stintu na měkkých pneumatikách. Získával jsem pozice,“ řekl Cunoda.

„Je šokující, jak se mě pokoušel předjet. Je to tam téměř nemožné. Prostě to tam poslal a poškodil mi auto. Nevím, jestli měl poškození i on, ale je to dost šokující. Je to frustrující. Stejně by bylo trochu obtížné získat body, ale myslím, že by to bylo blízko.“