Je skvělé, když se ve 37 letech dokážete naučit trefit apex. Verstappen reaguje na Hamiltonova slova

„Charles odvedl skvělou práci, byla to velká bitva,“ řekl Lewis Hamilton pro Sky F1. „Je to velmi rozumný jezdec – bylo to hodně odlišné od toho, co jsem zažil vloni.“

Hamilton narážel na kolizi mezi ním a Verstappenem po startu loňské britské grand prix. Verstappen po kontaktu narazil tvrdě (více než 50 G) do bariéry. Hamilton dostal penalizaci, ale i tak dokázal vyhrát.

Letos naopak ke konci závodu svedl na téměř stejném místě v zatáčce Copse souboj s Charlesem Leclercem.

Není překvapením, že Max Verstappen byl v Rakousku na Hamiltonova slova dotazován.

„Myslím, že je skvělé, když se v 37 letech dokážete naučit, jak trefit vrchol zatáčky,“ odpověděl Verstappen. „Učí se, to je pozitivní. Pro mladší jezdce je dobré vědět, že se v 37 letech stále učíte.“

„Myslím, že Charles mu dal méně prostoru než já loni, takže to mluví za vše. A nakonec, loni byl penalizován, takže o tom také nemá smysl mluvit.“

„Na otázku, zda si myslí, že Hamiltonovy komentáře jsou součástí hry, Verstappen odpověděl, že je považuje za „trochu neomalené“, ale že „nebudou mít žádný vliv na můj výkon“.

„Musím se prostě soustředit na to, co tady děláme,“ řekl Verstappen. „Myslím, že si letos vedeme docela dobře. Na to se soustředím.“

Hamilton x Leclerc (2022)

Hamilton x Verstappen (2021)