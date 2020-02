Je RP20 kopií Mercedesu? Jen jsme se inspirovali některými soupeři, brání se tým

Letošní vůz Racing Pointu je podle mnohých až příliš podobný loňskému Mercedesu. Podle Auto Motor und Sport vyjádřily některé týmy už své „znepokojení“.

V tomto ohledu je pikantní, že před pár lety čelil něčemu podobnému Haas, který odebírá velké množství dílů od Ferrari. Racing Point (Force India) patřil tehdy mezi nejhlasitější kritiky.

Racing Point kromě pohonné jednotky odebírá od Mercedesu také převodovku a zavěšení. Navíc pro svůj vývoj využívá aerodynamický tunel Mercedesu.

„V aerodynamickém tunelu Mercedes pracujeme od května loňského roku,“ řekl technický šéf týmu Andy Green. „Dává větší smysl sledovat jejich koncepci než postavit Red Bull.“



Green ale odmítl, že by tým okopíroval celý vůz. „Z roku 2019 jsme si toho (ze starého vozu, pozn. redakce) vzali jen velmi málo. Pro rok 2020 jsme auto navrhli od nuly. Začali jsme s čistým listem papíru, což je velmi vzrušující, protože tým nebyl už dlouho schopen tohle udělat.“

„Použili jsme vše, co jsme se naučili v minulých sezónách, kombinovali jsme to s tím, co jsme viděli si osvojit některými našimi konkurenty a udělali jsme to nejlepší pro optimalizaci poslední sezóny podle současných pravidel.“

