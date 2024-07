Je rozhodnuto? Horner šel po závodě za Ricciardem

Red Bull potřebuje body od obou jezdců, pokud chce obhájit titul v Poháru konstruktérů. Před Velkou cenou Belgie získal Pérez v sedmi závodech v průměru jen tři body, což byl byl skvělý výkon ve voze ve středu pole. Red Bull ale vede šampionát.

Je otázkou, zda by jeden závod něco změnil. Pérez startoval ze druhé pozice a za dobrý výsledek bychom mohli považovat zisk pódia, možná i čtvrté místo. Pérez ale projel cílem na osmém místě. Po diskvalifikaci Russella si sice polepšil, ale to už na dojmu nic moc nezměnilo.

„Myslím, že Max zajel dobrý závod z 11. na 5. místo, dojel před svým nejbližším soupeřem v šampionátu, takže navýšil svůj náskok,“ řekl Horner. „U Checa to bylo z druhého na osmé místo, ale s nejrychlejším kolem.“

„Musíme si to všechno projít a dobře se na to podívat, ale samozřejmě jsme se nechtěli dostat z druhého místa na osmé, stejně jako jsem si jistý, že se Lando nechtěl dostat ze čtvrtého na šesté. Nikdy se nechcete propadnout.“

„U Checa samozřejmě potřebujeme, aby obě auta bodovala. McLaren nám dnes sebral... myslím, že to bylo sedm bodů z náskoku v Poháru konstruktérů a my tomu musíme zabránit. Musíme se po letní přestávce odrazit ode dna. Potřebujeme Checa nahoře. Včera byl v kvalifikaci skvělý, dnes mu to bohužel úplně nevyšlo.“

Po závodě byl Horner zachycen při rozhovoru s Ricciardem, kterého se účastnil i šéf RB Laurent Mekies. Nevíme, co si pánové říkali, ale Ricciardo opouštěl schůzku evidentně v dobré náladě.