Je RB19 nejrychlejší auto, které kdy Hamilton viděl? Má krátkou paměť, směje se Alonso

Fernando Alonso je nejzkušenějším jezdcem na startovním roštu i v celé historii F1. Nesouhlasí s Hamiltonem, že RB19 je nejrychlejší vůz, který kdy viděl.

Lewis Hamilton nedávno řekl, že vůz RB19 je nejrychlejším autem, které kdy viděl.

„S tím nesouhlasím,“ řekl Fernando Alonso v rozhovoru pro L’Équipe. „V Arábii jsem skončil 20 sekund za Checem a Maxem. V letech 2014 a 2015 nám s Rosbergem naložili minutu,“ říká Alonso o dominanci Mercedesu. „Po dvou nebo třech kolech šetřili motory a šli dolů s výkonem. Má krátkou paměť, asi stárne (směje se).“

„Když má normální auto, tak můžete vidět, že má slabiny. Předtím jezdil sám nebo někdy bojoval se svým týmovým kolegou. Ale podívejte, je držitelem rekordu v počtu pole positions, ale George Russell má letos v kvalifikacích skóre 2:0. To jen ukazuje, jak moc je auto stále klíčovým faktorem…“

Věk přichází na přetřes i v další části rozhovoru s francouzskými novinami: „Neweymu je 64 let... Otmar by s ním asi nepodepsal,“ naráží Alonso na situaci, kdy mu Alpine s ohledem na jeho věk nechtěl dát delší smlouvu. Španěl proto odešel do Astonu Martin.

Alonso hovoří o svém přestupu k Astonu Martin jako o jednom ze svých nejlepších kroků ve F1. „U Astonu Martin jsem doufal, že za rok nebo dva budu mít konkurenceschopné auto, ale mít ho za půl roku je skvělé.“

„Jakmile jsem přišel do Astonu, očekával jsem problém,“ pokračuje Alonso s tím, že si myslel, že bude mít problémy kvůli adaptaci na vůz. „Byl jsem připraven, studoval jsem už Ricciardovy problémy, když přecházel z Red Bullu do Renaultu. Řekl jsem jim o svém stylu jízdy, o sloupku řízení a posilovači řízení. Od ledna jsme pracovali na různých nápadech a připravovali to na simulátoru. V autě s dobrou aerodynamikou mohu jezdit rychlá kola.“

„Je úžasné mít vůz schopný bojovat o stupně vítězů. Vyhrát? Budu potřebovat pomoc red bullů, nehodu nebo poruchu, ale i tak budeme konkurenceschopní. Před třemi měsíci bych si to nedokázal představit.“