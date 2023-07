Je pro nás těžké udržet krok s rivaly, kteří svůj vůz vyvíjejí rychleji, přiznává Čou

Pilot týmu Alfa Romeo Kuan-jü Čou přiznává, že pro jeho tým není snadné udržet tempo s konkurencí, která má kapacity na intenzivnější vývoj vozu.

Zatímco vloni dokázala Alfa Romeo, především zásluhou Valtteriho Bottase, získat v prvních devíti závodech 51 bodů, letos je konto stáje ze švýcarského Hinwilu ve stejné fázi sezony o poznání chudší – průběžný stav má hodnotu devíti bodů.

S přibývajícími závody se navíc zdá, že Alfě dochází dech, což ostatně tým trápilo i v minulém ročníku.

Jezdec týmu Kuan-jü Čou přiznává, že je to především tím, že Alfa Romeo nezvládá vyvíjet tak rychle jako konkurence.

„Dalo se to čekat. V porovnání s řadou větších týmů, které mohou nasadit jiná vylepšení, pokud jedno nefunguje, my se musíme držet toho, co máme,“ vysvětlil Čou, kterého cituje Autosport.

„Samozřejmě se snažíme ze všech sil, ale není to jednoduché. Každý nasazuje vylepšení. Nemluvíme přitom ani tak o desetinách nebo setinách, ale o tisícinách. Dvakrát mi postup do druhé části kvalifikace unikl o 6 tisícin v součtu za dvě kola...,“ poznamenal čínský závodník.

Alfa Romeo nasadí novinky v Silverstone

I když se má za to, že aktuální vůz Alfy Romeo nemá nějaké zásadní nedostatky, celkově trpí tím, že mu oproti konkurenci chybí více přilnavosti a přítlaku.

Tým nicméně věří, že posun vpřed přinesou technické novinky, které se na jeho vozech poprvé objeví během nadcházející GP Británie.

„Vše je velmi těsné,“ tvrdí hlavní inženýr Alfy Romeo Xevi Pujolar.

„Závod od závodu se to může přiklonit buď na jednu, nebo na druhou stranu. Tady (v Rakousku, pozn. red.) nám to na boj o body nestačilo. Částečně za to mohl náš výkon v kvalifikaci, na který se ještě musíme zaměřit, abychom se zlepšili. V Silverstone ale budeme mít nové díly. Chceme co nejrychleji vybojovat zpět sedmé místo v šampionátu,“ dodal Pujolar.