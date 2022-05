Je privilegium žít tak, jak žijeme v Evropě, říká Vettel. Putina podle něj musíme zastavit

Čtyřnásobný mistr světa F1 Vettel vystoupil ve čtvrtek večer v britském televizním pořadu Question Time, kde diskutoval o řadě aktuálních politických a globálních témat a kladl velký důraz na energetickou krizi.

Změny klimatu a fosilní paliva nejdou úplně dohromady s tím, čím se Vettel živí. Zvláště, když jeho tým sponzoruje firma, jako je Aramco.

Moderátor pořadu Vettelovi nadhodil, že sám jezdí v sérii, která žere benzín, což publikum pobavilo. Na otázku, zda je kvůli závodění v F1 pokrytcem, když zdůrazňuje potřebu šetřit energií, Vettel odpověděl: „Je to tak, a máte pravdu, když se smějete, protože jsou otázky, které si kladu každý den.“

„Nejsem svatý. Jsem velmi znepokojen, pokud jde o budoucnost, tato témata, pokud jde o energii, energetickou závislost a to, kam v budoucnu směřujeme a abych dokončil svůj předchozí bod – na energii musíme přestat být závislí a můžeme, protože existují řešení.“

Vettel dodal, že je to „něco, na co se sám sebe ptám“, zda by měl závodit v F1 a „cestovat po světě“.

„Některé věci mám pod kontrolou a některé ne,“ řekl Vettel. „Je to moje vášeň řídit auto a miluji to. A pokaždé, když usednu do auta, miluji to. Když vystupuji z auta, samozřejmě také přemýšlím, zda je to něco, co bychom měli dělat? Cestovat po světě a plýtvat zdroji?“

Vettel však také zdůraznil význam F1 jako zdroje zábavy a domnívá se, že lidé by se bez věcí, které je baví, „pravděpodobně zbláznili“.

„Kladu si spoustu otázek,“ řekl Vettel a uvedl příklad: „Musím pokaždé letět letadlem? Ne... ne, když si mohu vzít auto. Jsou určité věci, které mám pod kontrolou, a určité věci, které pod kontrolou nemám.“

Vettel však může mít alespoň z části čisté svědomí, protože F1 chce v roce 2026 zavést udržitelné palivo a do roku 2030 být uhlíkově neutrální.

Válka na Ukrajině

Vettel ale mluvil také o dalších aktuálních tématech. Ve F1 jezdí s bílou helmou, na které jsou ukrajinské barvy.

„Nesmíme zapomínat na to, že ukrajinský lid bude trpět dnes a zítra a pravděpodobně ještě dlouho. Z první ruky jsem slyšel některé rodiny, které utíkaly z Ukrajiny a snažily se hledat útočiště. Nedokážu si to utrpení představit. Musím být upřímný, protože je to něco, s čím se nedokážu ztotožnit.“

Člověk cestuje po světě, vidí tolik míst a ví, že je to privilegium žít tak, jak žijeme v Evropě.

„Vyrostl jsem v době, kdy nikdy nebyla válka, nebo řekněme nebyla tak blízko – samozřejmě člověk cestuje po světě, vidí tolik míst a ví, že je to privilegium žít tak, jak žijeme v Evropě.“

„Myslím si, že první věc je, pravidlo číslo jedna, že se musíme postarat o Ukrajinu. V Německu se vedla dlouhá a vášnivá debata. Měli bychom dodávat zbraně, nebo neměli? Nakonec se ukázalo, že ano, a Německo zbraně dodává.“

„Ale hrozbou samozřejmě je, že nevíte, může to eskalovat teď, může to eskalovat zítra. Nevíte, co Putin a Rusko, nebo hlavně Putin, udělá. Je to určitá nejistota. Myslím si, že v širším pohledu musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom ho zastavili a pomohli lidem, kteří se cítí ohroženi, nebo zejména lidem, kteří trpí, jako jsou Ukrajinci.“

Vettel popsal, jak jeho vlastní země zápasila s rozhodnutím, zda poslat zbraně na Ukrajinu.

„Přesně taková debata probíhá v Německu: Co budeme dělat? Potřebujeme energii, jinak co bude s ekonomikou a co bude s námi a tak dále. Ale na druhou stranu, financují ty peníze válku a ubližují lidem? Je to velmi těžké.“

„Čím více se nad tím zamyslíte, tím víc se to komplikuje a není tak snadné na to odpovědět. Ale mezitím, jak jsem řekl, nesmíte zapomínat na lidi. Lidé umírají, lidé trpí. Takže musíme přijít s nějakým řešením.“

Vettel uvedl, že jeho země udělala chybu, když si dovolila stát se příliš závislou na ruské energii, a že obnovitelné zdroje energie nabízejí řešení.

Podle něj je závislost na Rusku špatná už jen z toho důvodu, že ji Němci vůbec připustili.

„Chci říct, že vlády se s tím potýkají každý den. Nejste na to sami. Je tu spousta lidí, kteří s vámi konzultují, spousta odborníků, ať už je to cokoli. Pokud jde o energetiku, jsou tu odborníci na energetiku, kteří vám radí, pomáhají vám a vedou vás. Je pro mě těžké si představit, že byste byli odborníkem na všechno. To nejde.“

„Takže jste závislí na lidech kolem sebe a vybíráte si lidi kolem sebe a pak byste měli udělat ten nejlepší kompromis. V případě Putina a Německa si myslím, že je dost důvodů říct, že ta rozhodnutí, která jsme udělali, byla špatná. Teď je to každému jasné, ale už tehdy to bylo jasné lidem, kteří radili.“

„Myslím, že ve Spojeném království jste velmi závislí na Norsku jako na dodavateli energie. Norsko samozřejmě vypadá mnohem stabilněji a bezpečněji, ale nevíte, jestli se během deseti let Norsko nezmění. Nemyslím si, že se to stane, ale chci říct, že nikdy nevíte, kteří lidé budou u moci, budou ve vedení a k čemu by mohli přistoupit.“

Partygate

Velkou Británii už nějaký ten pátek hýbe kauza premiéra Borise Johnsona. V létě 2020 přišla jeho vláda s řadou restrikcí kvůli covidu-19 a omezila pohyb osob. Později vyšlo najevo, že on sám se účastnil řady večírků a to i ve svém sídle.

„Myslím, že když jste v takové pozici, některé věci prostě nemůžete udělat. Nakonec je to premiér, kdo vytvořil zákon a pak ho porušuje.“

„Jen si tak říkám... jsem otec tří dětí a snažím se jim vysvětlit něco, co považuji za opravdu důležité, jak se mají chovat... a udělám přesný opak. Co myslíte, že si z toho vezmou? Budu pak před nimi ten nejméně důvěryhodný člověk.“

„Všichni děláme chyby, všichni jsme lidé. Ale jsou prostě určité věci, které podle mě k úřadu nebo k té práci patří, které nemůžete dělat.“