Je potřeba vždy zachovat respekt, říká Seidl v reakci na Hornerova slova z Kataru

Christian Horner se v Kataru nevyjádřil zrovna pěkně na adresu maršála, který vyvěsil na konci kvalifikace žlutou vlajku. Později se za svá slova omluvil a dostal také oficiální napomenutí od sportovních komisařů.

„Když sledujete vše, co se v tuto chvíli děje, je zřejmé, že je v sázce hodně,“ řekl Andreas Seidl, kterého cituje RacingNews365.com. „Je to něco jiného než třeba bitvy, které se odehrávají dále vzadu.“

„Samozřejmě je to do jisté míry skvělé pro fanoušky, pro show – nakonec by to měla být i zábava. Ale některé komentáře, které jsme viděli v posledních týdnech, rozhodně nejsou něčím, co bych si dokázal představit, že by od nás v takové situaci přišlo.“

„Myslím, že je velmi důležité, a nezáleží na tom, jestli bojujete o vítězství, nebo jste poslední, abyste vždy zachovali respekt k soupeřům, k FIA, k formuli 1. Jsme v tom společně a je důležité, aby existoval respekt k dobrovolníkům, kteří nám pomáhají uspořádat tyto závodní víkendy.“