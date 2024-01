Je Pérezova budoucnost v Red Bullu? Myslím, že je to velmi nepravděpodobné, říká Häkkinen

Sergio Pérez přišel k Red Bullu v roce 2021. O rok později pomohl Verstappenovi k zisku titulu, ale vloni na něj ztrácel. Pro Red Bull to nebyl až takový problém. Tituly by vyhrál i bez něj. Pokud se ale soupeři k Red Bullu přiblíží, budou potřeba nejen body od Pérez ale také to, aby obíral soupeře o body.