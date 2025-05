Je osvěžující mít Flavia zpátky, říká Horner. Briatore v pátek bavil na tiskové konferenci FIA

Flavio Briatore je zpět. Poté, co Oliver Oakes nečekaně rezignoval na svou funkci a vrátil se zpět do juniorských sérií, převzal otěže týmu Flavio Briatore, který do té doby působil jako poradce. Tím je vlastně do teď.

V pátek se zúčastnil tradiční tiskové konference FIA – ve čtvrtek mají tuto konferenci jezdci, v pátek zástupci týmů.

Na tiskové konferenci byl vedle Christiana Hornera (a Maria Isoly), z čehož pak vznikla slavná věta, ve které Horner popřel možný přestup do Ferrari. „Moje italština je ještě horší než Flaviova angličtina, tak jak by to vůbec mohlo fungovat?“

Vystupování „(ne)šéfa“ Alpine bylo bizarní, abychom si půjčili termín z britského Autosportu. Mezi řádky jsme se ale dozvěděli pár věcí – třeba tu, že to Franco Colapinto nemá až tak jisté.

Když se řeč stočila na Oakesův odchod a na to, jaké vlastnosti hledá Briatore u svého nástupce, chopil se slova Horner. „Levný?“

„Levný – někdo levný!“ zasmál se Briatore. Pak ale odpověděl trochu více vážně. „Hledáme někoho, kdo je dobrý a kdo ví, jak věci fungují, někoho, kdo je součástí týmu. Vím, že několik lidí by se rádo podílelo na této nové cestě s Alpine, a brzy se rozhodneme.“

Nemalá část tiskové konference pak byla zbořena dotazem, zda by za Alpine mohl jezdit Mick Schumacher. Ten už hájí (a poměrně úspěšně) barvy Alpine ve WEC. Za dva týdny ho čeká Le Mans.

„Nechápu, proč se teď bavíme o Schumacherovi?,“ odpověděl Briatore. „Jsme snad na začátku století? Nerozumím tomu. Co chcete vědět?“

Když Horner otázku pro upřesnění zopakoval, Briatore zamumlal: „No, každý něco takového říká. Nemyslím si, že je to otázka, na kterou bych se tady měl ptát. Další otázka!“

Moderátor Tom Clarkson ale nechtěl nechat dotaz bez odpovědi. Briatore byl však neoblomný.

„Nechci o tom mluvit.“ Odpověď vyvolala v místnosti smích a Horner při další otázce zažertoval: „Možná bych si měl vzít příklad z Flavia a říct: ‚to je otázka, na kterou nechci odpovědět!‘“

Další dotaz směřoval na Pierra Gaslyho a na to, zda by se mohl stát někdy mistrem světa. Briatore tuto otázku přehodil na Hornera, pro kterého Gasly kdysi jezdil.

„Upřímně vůbec netuším, o čem mluvíš! Ale musím říct, že je osvěžující mít Flavia zpátky,“ řekl Horner. „Byl dlouho pryč, ale tohle je vážně sranda, že? Tiskovky byly před tvým návratem strašně nudné.“

„Za 20 let se nic nezměnilo,“ odpověděl Briatore. „Možná jen trochu – ja tady více lidí s bílými vlasy…“

Budeme experimentovat

Když Alpine vyměnil jezdce, uváděl Briatore v tiskové zprávě, že po pěti závodech tým situaci vyhodnotí – odpovídalo by to době po Grand Prix Rakouska. Později vlastní slova popřel.

V Barceloně na to byl Briatore dotazován znovu. Je to samozřejmě zajímavé téma. Mohli bychom se u Alpine dočkat letos čtvrtého jezdce? A co jezdecká sestava pro příští rok?

„Stále musíme vyčkat a zhodnotit Franca Colapinta a nejprve uvidíme, jak dopadne tento závod. Monte Carlo je pro všechny speciální závod a v kvalifikaci jsme udělali spoustu chyb. V Monte Carlu je kvalifikace prakticky samotný závod – a ten letošní byl velmi nudný a zároveň frustrující. Uvidíme... tohle je vlastně první pořádný závod pro Franca.“

„A kolik závodů dostane? Nevím. Nikdy neříkám pět závodů, tři závody, čtyři nebo jeden. Uvidíme. Pokud Colapinto podá dobrý výkon, zůstane v autě. Pokud ne, uvidíme.“

Briatore uvedl, že rok 2025 je „rokem příprav na rok 2026“.

„Takže jakékoli experimenty, které pro to budou potřeba udělat, uděláme. V tuto chvíli nevím, jestli za nás Franco odjede celý rok. Uvidíme. Záleží to čistě na výkonu, a na ničem jiném.“