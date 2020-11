Je neuvěřitelné, čeho Mercedes dosáhl, říká Hamilton po zisku sedmého Poháru konstruktérů

Hamilton se devátým vítězstvím v letošní sezóně přiblížil zisku svého sedmého titulu mistra světa, který může získat už v příštím závodě v Turecku.

Začátek závodu přitom nenasvědčoval, že by Hamilton v Imole dosáhl na 93. vítězství v kariéře. Po startu z druhého místa se propadl za Maxe Verstappena. Díky pozdější zastávce a zejména virtuálnímu safety caru, který byl aktivován pro odtažení renaultu Estebana Ocona, se ale Hamilton dokázal dostat před Verstappena i druhého jezdce Mercedesu Valtteriho Bottase, který si po zisku pole position držel od startu první pozici.

Mercedes tím překonal rekord Ferrari, které vyhrálo Pohár konstruktérů šestkrát mezi lety 1999-2004

„Dívám se na svůj tým tady a všichni muži a ženy v továrnách v Brackley a Brixworthu jsou hrdinové. Jsou to oni, kteří se nikdy nevzdali a pokračují v posunu vpřed a inovacích,“ řekl Hamilton.

„Lidé to sledují a říkají si, že jsme na to zvyklí. Vždy je to ale jako poprvé s tímto týmem. Navždy, navždy budu vděčný všem, že jsem toho součástí, že jsem součástí překonávání takových rekordů. Žádný tým to předtím nedokázal,“ dodal.

„Je to neuvěřitelné, neuvěřitelné, opakovat to každý rok, a i když máme skvělou výkonnost, není snadné toho dosahovat víkend co víkend. Sedminásobní šampioni, to je něco, o čem budu jednou vyprávět vnoučatům.“

Bottas si přejetím úlomků poškodil podlahu

Po startu si Bottas držel vedení. V zatáčce Tosa ale přejel přes úlomky, které na trati zůstaly po vzájemném kontaktu Sebastiana Vettela a Kevina Magnussena.

Mercedes Bottase informoval o „výrazném“ poškození podlahy. Fin po závodě přiznal, že když na trati viděl úlomky, bylo již příliš pozdě na to se jim vyhnout.

„Ano, myslím, že (trosky) dnes měly celkem velký vliv. Start byl dobrý, to byla jedna z hlavních věcí, které bylo potřeba dnes udělat správně. Ve druhém kole na výjezdu ze sedmé zatáčky (Tosa) tam byly najednou úlomky. Neměl jsem čas se jim vyhnout,“ popsal Bottas.

„Viděl jsem je, tak jsem přes ně chtěl přejet prostředkem vozu, abych přes ně alespoň nepřejel koly, způsobilo mi to ale poškození, kvůli čemu se auto poměrně rychle stalo náročným na řízení.“

Poté, co jej během zastávky v boxech předjel Hamilton, přišel Bottas i o druhé místo v souboji s Verstappenem, když chyboval v zatáčce Rivazza.

„Tlačil jsem opravdu tvrdě, abych se pokusil zabránit Maxovi přede mě dostat. Musel jsem jet přes své limity, a to vedlo k chybám. Smůla.“

Bottas nakonec získal druhé místo zpět, když Verstappen musel odstoupit po defektu pravé zadní pneumatiky.