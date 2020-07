Je nepřijatelné, aby Hamilton vydělával 40 milionů a ostatní 100 tisíc, říká Grosjean

Formule 1 od příštího roku zavede rozpočtový strop. V důsledku krize byl snížen na 145 milionů dolarů. Mzdy jezdců a nejvyšších představitelů týmu se do rozpočtového stropu nepočítají, ale probíhají diskuse, aby vznikl také strop na mzdy jezdců. Téma se dnes dostalo na stůl Jezdecké asociace jezdců grand prix (GPDA).

„Mluvili jsme o tom v GPDA, řekl Grosjean,“ kterého cituje Motorsport.com. „Někteří byli pro, jiní proti. Myslím, že je nepřijatelné, aby Lewis Hamilton vydělával více než 40 milionů, zatímco někteří jezdci vydělali 150 000 euro ročně za stejnou práci.

Grosjean ale připouští, že existuje i argument proti. Jezdec se dnes nedokáže do F1 dostat bez sponzora. Ten očekává, že se mu investice v budoucnu vrátí.

„Bylo však také poznamenáno, že pokud omezíme mzdy jezdců, narušíme celý žebříček motorsportu. Kdo by investoval peníze do mladých jezdeckých programů, pokud by nemohl získat zpět své peníze tím, že si vezme procento z vysoké mzdy jezdců? O tomhle se diskutuje.“

„Osobně jsem nebyl proti myšlence, že by mzdy jezdců měly být pod nějakým rozpočtovým stropem. Ale pak byste se určitě ptali, jak nějaký výrobce nebo manažer přijde a utratí jmění za jezdce, aby si pak vzal zpět 20 % z něčeho, co je omezeno, takže nikdy nezíská zpět své peníze…“

Odsouzení rasismu

Na jednání se také diskutovalo o odsouzení rasismu. Jezdci souhlasí s aktivitami svých týmů, mají na věc všichni stejný názor.

Existovala ale také možnost, že před závodem všichni pokleknou. Na tom se ale jezdci nedohodli. Bude tak na svobodném rozhodnutí každého z nich, co před závodem udělá.

Lewis Hamilton neskrýval zklamání. „Popsal jsem scénář, podle kterého je ticho ve skutečnosti spoluúčast. V některých případech existuje ticho,“ řekl Hamilton.

Hamilton ale ocenil, že se o věci mluvilo. Podle něj je to součást dialogu. „protože stále existují lidé, kteří úplně nerozumí tomu, co se děje a jaký je důvod těchto protestů. Já se i nadále snažím být průvodcem a pokušet se ovlivnit co nejvíce lidí.“

Foto: Getty Images / Charles Coates