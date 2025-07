Je nemožné podceňovat to, co s Red Bullem dokázal, říká Mekies o Hornerovi

Nově zvolený šéf Red Bull Racingu Laurent Mekies má za sebou první povinnosti v nové roli, když se v Silverstone zúčastnil tzv. filmovacího dne, v rámci kterého mohou týmy s určitými omezeními vyjet na dráhu s aktuálním monopostem.

Mekies při té příležitosti promluvil o svém předchůdci Christianovi Hornerovi, který Red Bullu šéfoval přes 20 let.

„Pořád je to trochu neskutečný pocit, být tady a nevidět ho," řekl Mekies, jehož slova cituje Autosport.

„Bylo by nemožné podcenit velikost úspěchů, kterých tento tým dosáhl pod dvacetiletým vedením Christiana. Poznal jsem ho před 20 lety, když byl nejmladším šéfem týmu ve formuli 1. Je neuvěřitelné, jak tým pozvedl a kolik titulů a vítězství na této cestě získal,“ poznamenal dále francouzský inženýr.

„Christian je také člověk, který mě spolu s Helmutem (Markem, konzultantem Red Bullu pro motorsport) a Oliverem (Mintzlaffem, ředitelem Red Bullu pro korporátní projekty a investice) před dvěma lety přivedl zpět do rodiny Red Bullu, takže moje první myšlenky patří jemu.“

Mekies se zároveň vyjádřil ke svým cílům v čele Red Bullu, který v předchozích čtyřech sezonách získal šest titulů (čtyři jezdecké a dva týmové).

„Budeme se soustředit na to, aby všichni zdejší talentovaní lidé měli vše, co potřebují k tomu, aby podávali co nejlepší výkony. Také se zaměříme na to, aby týmem proudila energie Red Bullu,“ uvedl 48letý Francouz.

„Výzvu, která je před námi, nepodceňujeme. Formuli 1 čeká pravděpodobně největší změna předpisů v její historii. A pro Red Bull to bude mít velmi zvláštní příchuť, protože budeme mít nově vlastní pohonnou jednotkou, takže to bude neuvěřitelná výzva,“ uvědomuje si Mekies.