Je naprosto nepřijatelné, kde se výkonnostně nacházíme, říká Wolff

Jezdci Mercedesu v Bahrajnu obsadili páté a deváté místo. Lewis Hamilton ztratil na pole position sedm desetin sekundy. V závodě se pak sice Hamilton dostal na pódium, ale to jen díky technickým problémům jezdců Red Bullu.

V Saúdské Arábii byly kvalifikační výsledky stříbrných šípů ještě horší. Hamilton nepostoupil z první části, Russell obsadil šesté místo a na pole position ztratil 9 desetin.

„Miluji soupeření a vždy jsem ho miloval,“ řekl Toto Wolff po kvalifikaci. „Měli jsme opravdu silnou sérii osmi let, kdy jsme vedli. Ne vždy, ale tak nějak jsme se dokázali dostat do vedení. Tentokrát mi to připadá trochu jako v roce 2013, kdy jsme nestačili na rychlost Red Bullu a asi ani na Ferrari, ale bojovali jsme dál. Tak se momentálně cítím.“

„Musíme bojovat. Určitě je naprosto nepřijatelné, kde se výkonnostně nacházíme. Na trati jsme třetí, někdy ani to ne, jako dnes. Prostě nepřipadá v úvahu, abychom zůstali tam, kde jsme.“

Hamilton po vypadnutí v první části kvalifikace uvedl, že jeho vůz byl neřiditelný.

„Nedošlo k velkým změnám v nastavení, ale byly dostatečně velké na to, aby měly dramatické důsledky na výkon vozu – mezi vypadnutím v Q1 a solidním postupem do Q3. Měli jsme zadní křídlo s nižším přítlakem, sundali jsme Gurneyho klapku, ale stejně to nestačilo na to, abychom z auta odebrali více odporu.“

„Ale obecně bych řekl, že to není jediný problém. Máme mnoho částí auta, které nefungují, kterým nerozumíme, které nefungují dostatečně, a to není to, kde bychom všichni očekávali, že auto bude.“