Je na čase všechny ty spekulace ukončit. Max Verstappen potvrdil, že zůstává u Red Bullu

Max Verstappen potvrdil, že příští rok bude jezdit za Red Bull Racing. S týmem má smlouvu do konce roku 2028, ale v posledních týdnech a vlastně i měsících se spekulovalo o jeho přestupu.

O budoucnosti Maxe Verstappena se v posledních týdnech hodně spekulovalo. Poslední dny ale přinesly obrat. Objevují se informace, že Mercedes v nejbližších dnech potvrdí prodloužení smlouvy s Georgem Russellem – zvědaví budeme zejména na text prohlášení, protože se spekuluje o víceleté smlouvě.

Kromě toho Helmut Marko potvrdil, že Verstappen zůstane u Red Bullu. Na Hungaroringu to pak potvrdil i samotný Verstappen.

„Nikdy jsem se k tomu nevyjadřoval, protože jsem se soustředil na diskuse s týmem o tom, jak můžeme zlepšit naše výkony, a také o plánech na příští rok, a proto jsem neměl co dodat,“ řekl Verstappen, kterého cituje Autosport.

„Ale myslím, že je na čase všechny ty spekulace ukončit, protože pro mě bylo vždy jasné, že zůstanu.“

„Myslím, že to byl i obecný názor v týmu, protože jsme neustále diskutovali o tom, co bychom mohli s vozem udělat. A když nemáte zájem zůstat, přestanete o těchto věcech mluvit – a já jsem to nikdy nedělal.“

Kdo vedle něj?

Otázkou je, kdo bude jezdit vedle Maxe Verstappena. Cunodovi se nedaří. Ve Spa se ale zlepšil a to poté, co dostal nové díly. Zajel dobrou kvalifikaci, v závodě ho pak ale tým povolal pozdě do boxů v době, kdy trať osychala.

Cunodovy šance zůstat se mírně zvýšily po odchodu Christiana Hornera. Nahradil ho staronový Cunodův šéf Laurent Mekies, se kterým spolupracoval už u Racing Bulls. Mekies Cunodu podporuje, ale důležité budou samozřejmě především výsledky.