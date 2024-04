Je na čase to trochu urychlit, říká Sainz o hledání nové práce

Volné místo je u Mercedesu. Teoreticky také u Red Bullu, protože Pérezovi končí smlouva. Red Bull navíc Sainze zná, konec konců začínal ve F1 u něj v týmu Toro Rosso. Potenciálně může být volno také u Astonu Martin, pokud by Alonso odešel k některému ze zmíněných týmů a zapomínat nesmíme ani na Sauber. Delší dobu se spekuluje, že Audi má o Sainze zájem.

„S několika jednám, protože to je to, co by můj manažerský tým a já sám dělat, když ještě nemám práci na příští rok,“ řekl Sainz, kterého cituje Autosport.

„Mluvíme v podstatě se všemi. Je to jen otázka toho, abychom šli více do detailů a viděli reálnější možnosti a jaké jsou pro mě a pro mou budoucnost nejlepší varianty. Nemám ale žádné novinky, nic, co bych vám řekl.“

„Jediné, co bych řekl, je, že je samozřejmě na čase vše trochu urychlit a doufám, že se nám to podaří vyřešit co nejdříve.“