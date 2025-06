Je mladý, ale šikovný. Red Bull chce superlicenci pro sedmnáctiletého Arvida Lindblada

Arvid Lindblad by se mohl už příští týden dočkat zisku superlicence.

Arvid Anand Olof Lindblad má britské a švédské kořeny. Jedná se aktuálně o největší talent Red Bullu. Je velmi pravděpodobné, že ho letos uvidíme v pátečních trénincích. Příští rok by mohl debutovat ve F1 – například nahradit Liama Lawsona.

Ve hře je ale teoreticky i dřívější debut. Verstappenovi reálně hrozí zákaz startu v jednom závodě, protože má na kontě už 11 trestných bodů. Pokud by musel Verstappen jeden závod vynechat, je pravděpodobné, že by ho u Red Bullu nahradil Isack Hadjar a toho zase u Racing Bulls Lindblad.

K tomu ale musí mít superlicenci. Lindblad už má potřebné body – získal je ve F4, F3 a poslední doplnil v únoru ve Formuli Regional Oceania.

Lindblad ovšem nespňuje jednu z dalších podmínek – zatím nedosáhl věku 18 let. Narozeniny bude mít 8. srpna.

Od loňského roku však platí úprava Mezinárodního sportovního řádu, podle které může jezdec (tým) požádat o superlicenci také u 17letého jezdce, který „v poslední době soustavně prokazoval výjimečné schopnosti a vyspělost v závodech formulových vozů.“

Podle webu The Race už Red Bull podal žádost. Nesouvisí ale se současnými „problémy Verstappena“. Ve skutečnosti byla podána už před měsícem, ale teprve příští týden proběhne nejbližší zasedání Světové rady motorsportu, na kterém bude projednána.

Red Bull chce mít Lindblada v pohotovosti jako rezervního jezdce. Pokud ale nedostane Verstappen zákaz startu, tak se nejspíše letos debutu nedočká – podle webu The Race totiž Red Bull nepočítá s tím, že by do konce roku provedl změny v jezdeckých sestavách.

Lindblad zatím získává zkušenosti ve F2, kde mu patří průběžné třetí místo.