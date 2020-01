Je mimořádně rychlý, na F1 je už ale pozdě, říká Marko o Reném Rastovi

Renému Rastovi není prostředí formule 1 zcela neznámé. Dnes třiatřicetiletý Němec byl součástí závodních víkendů „královny motorsportu“ v letech 2007 až 2012, kdy závodil v doprovodném šampionátu Porsche Supercup. S cupovým speciálem Porsche 911 dokonce Rast dokázal získat tři tituly v řadě v letech 2010 až 2012.

Z Porsche Supercupu vedly kroky německého pilota ke značce Audi, kterou v roce 2013 začal reprezentovat v šampionátu FIA GT Series. O dva roky později dokonce dostal od Audi sedačku pro Le Mans, kterého se v sezóně 2015 zúčastnil s prototypem R18 e-tron quattro třídy LMP 1 a na trati La Sarthe spolu s Marcem Bonanomim a Filipem Albuquerquem obsadil sedmé místo v absolutním pořadí.

V roce 2016 René Rast poprvé ochutnal DTM, když se s týmy Rosberg a Phoenix zúčastnil celkem tří závodů v Zandvoortu a na Hockenheimu. Pro nadcházející sezónu už Rast od Audi dostal plnohodnotnou tovární sedačku a úvazek na celý rok. Audi udělalo s angažováním Rasta dobře, protože rychlý Němec se už v první kompletní sezóně v DTM stal šampionem o pouhé tři body před legendárním Mattiasem Ekströmem.

Během další sezóny bojoval Rast o obhajobu titulu až do posledního závodního víkendu s Garym Paffettem, který nakonec uspěl a pro Mercedes v roce 2018 získal titul „na rozloučenou“. Pro Mercedes to totiž byla poslední sezóna před stažením se z DTM a přestupem do elektrické formule E. Rast ale s Paffettem prohrál o pouhé čtyři body a navíc dokázal vyhrát posledních šest závodů v řadě. Favorit pro sezónu 2019 byl jasný.

První vítězství roku 2019 získal René Rast za volantem Audi RS5 s novým přeplňovaným motorem pod kapotou už během úvodního závodního víkendu sezóny na Hockenheimu. V sezóně 2019 nakonec rodák ze západoněmeckého Mindenu triumfoval v sedmi závodech a získal suverénně druhý kariérní titul v DTM. Nejbližšího soupeře, kterým byl další pilot Audi Nico Müller, Rast v konečném účtování porazil o 72 bodů. Během tří let tak Rast dvakrát ovládl slavný šampionát a pětinásobný mistr DTM Bernd Schneider dokonce prohlásil, že by Rast mohl překonat všechny jeho rekordní zápisy.

Rastovy výkony nezůstaly bez odezvy. Helmut Marko, poradce týmu Red Bull ve formuli 1, odpověděl německému webu motorsport-total.com na otázku, které piloty by si dokázal představit v „královně motorsportu“, takto: „Jedním z nich je Rast, neobyčejně rychlý pilot, a tím druhým je Wittmann.“

Helmut Marko tak kromě Rasta zmínil ještě třicetiletého Němce Marca Wittmanna, pilota BMW a dvojnásobného šampiona DTM. Rast a Wittmann společně ilustrují vysokou kvalitu pilotů v DTM. Marco Wittmann se v roce 2015 dokonce zúčastnil testů formule 1 na Red Bull Ringu, kde s monopostem týmu Toro Rosso zaznamenal čtvrtý nejrychlejší čas a na nejlepšího Nica Rosberga ztratil necelou sekundu. Pozoruhodný je fakt, že Wittmannovi by v roce 2015 jeho čas z testů stačil k postupu do poslední části kvalifikace na rakouskou grand prix F1.

Pro piloty z DTM je však velmi obtížné dostat se do formule 1, jedinou výjimku v nedávné minulosti tvořili Pascal Wehrlein a Esteban Ocon. V neprospěch Wittmanna a Rasta hraje také jejich věk, první jmenovaný na podzim oslavil třicetiny, Rastovi je již třiatřicet.

„Rast má navíc zkušenosti pouze z cestovních vozů nebo z vozů GT. Potřebovali by tři roky na to, aby se dostali na formulovou úroveň,“ řekl k oběma zmíněným Helmut Marko.

