Je mi líto fanoušků, říká Hamilton o téměř rozhodnutém šampionátu

Max Verstappen se může už v Singapuru stát mistrem světa. Hamiltonovi je líto fanoušků, že o šampionátu bude rozhodnuto tak brzo.

Lewis Hamilton v Singapuru uvedl, že je mu „líto fanoušků“, že se o titulu rozhodne tak brzy. Verstappen se může stát mistrem světa už v Singapuru, ale pravděpodobněji se tak stane až v některém z dalších závodů.

„Když jsme vloni bojovali až do konce, bylo to pro všechny velmi intenzivní,“ řekl Hamilton. „Nikdy není skvělé, když sezona skončí předčasně, i když jsem sám zažil, že skončila předčasně na místech, jako je Mexiko.“

„Pro vás jako jednotlivce je to skvělé, ale pro sport to není úžasné. Chcete, aby to pokračovalo.“

Hamilton získal první dva ze svých sedmi titulů mistra světa v posledním závodě sezony. Několikrát také bojoval o titul do posledního závodu neúspěšně – v letech 2007, 2010, 2016 a samozřejmě vloni.

„Jsem opravdu vděčný, že jsem zažil sezony, jako byl rok 2008, kdy se rozhodovalo v posledních 17 sekundách,“ řekl jezdec Mercedesu. „A samozřejmě vloni to bylo v podstatě totéž. Doufejme, že do budoucna to bude o něco lepší.“