Je každý týden v továrně, tlačí na tým. Vasseur je spokojený s Räikkönenem

„Výhodou u Kimiho je v to, že jsme před loňským podpisem smlouvy strávili hodiny diskusí o týmu, pozitivních a negativních bodech, kde bychom se mohli zlepšit, kde se musíme zlepšit,“ řekl Vasseur pro Autosport.

„Ohledně skutečné situace společnosti jsme byli velmi otevření. Myslím, že teď není překvapený, když máme problémy, protože to věděl dopředu.“

„Je plně zapojen do projektu. Nevím, jak to bylo vloni s Ferrari, nebyl jsem u toho, ale pro nás to funguje perfektně.“

Podle Vasseura Fin naplnil jeho očekávaní a se spoluprací je spokojený. „Pro mě bylo nejdůležitější zajistit, aby byl zapojený. Znamená to, že bude přítomen v továrně, bude tlačit na lidi a bude na ně náročný.“

Räikkönen to má nyní do práce blízko, protože bydlí ve Švýcarsku, kde sídlí také Alfa Romeo.

„Chci, aby někdo v týmu usiloval o výsledky. Je to dobrá situace také pro inženýry a je to důležité. Ale už ví, že není ve Ferrari nebo Mercedesu a všechno nemůže být opraveno za dva týdny.“

Räikkönen získal 31 ze 32 bodů týmu. Podle Vasseura je u týmu F1 psychická stránka důležitá a mistr světa z roku 2007 tým dobře motivuje.

„Jsem se současnou situací více než spokojený. V autě odvádí fantastickou práci. Jezdí do továrny každý týden a je plně oddaný. Nemůže to být lepší.“

Foto: Getty Images / Charles Coates