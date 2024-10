Je jedním ze jmen, o kterých uvažujeme, říká Binotto o Micku Schumacherovi

Sedačka u Audi je poslední volnou sedačkou pro příští rok. Dořešit sice ještě zbývá situaci u obou týmů Red Bullu, ale tam se bude patrně rozhodovat mezi současnými jezdci – snad jedině, že by Péreze u Red Bullu nahradil Lawson. V takovém případě by se uvolnilo místo u VCARB.

V případě Sauberu je jedna sedačka obsazena už delší dobu – tým podepsal s Hülkenbergem. Kdo vedle něj? Zůstat by mohl Valtteri Bottas. Nelze ale vyloučit příchod mladého jezdce. Jednou z možností je současný lídr šampionátu F2 Gabriel Bortoleto, ale úplně bychom nevyloučili ani Franca Colapinta.

Mattia Binotto však v novém rozhovoru vrátil do hry jméno, o kterém jsme si mysleli, že jeho šance na návrat do F1 v příštím roce jsou už jen teoretické.

Mick Schumacher dnes působí jako testovací jezdec Mercedesu a závodí pro Alpine ve WEC. Nedávno tam získal první pódium. Alpine má zájem o další spolupráci, ale ve F1 dala přednost jeho kamarádovi – vedle Gaslyho bude příští rok závodit Jack Doohan.

„Můžeme si dovolit luxus nespěchat, protože všechny ostatní týmy už o své sestavě rozhodly,“ řekl šéf Audi Mattia Binotto v rozhovoru pro Corriere della Sera Binotto

„Existují dvě základní možnosti: na jedné straně zkušenosti, které nás nasměrují na cestu růstu. Na straně druhé mladý, talentovaný jezdec, který nás může doprovázet na cestě k vrcholu.“

Na otázku týkající se konkrétně Schumachera, kterého Binotto zná ještě z dob, kdy byl šéfem týmu Ferrari, odpověděl: „Určitě ho posuzujeme. Setkal jsem se s ním a mluvil s ním. Znám ho už dlouho, protože byl součástí jezdecké akademie Ferrari. Znám jeho silné stránky a přednosti. Je jedním ze jmen, o kterých uvažujeme.“

Binotto uvedl, že je třeba myslet dlouhodobě, protože projekt Audi je obrovskou výzvou, jejíž realizace bude trvat dlouho.

„Jsme na začátku stoupání. Před námi je Everest a nyní vidíme pouze základní tábor. Rozhodujeme se, na kterou stranu vylezeme, ale důležité je stanovit cestu. Když se porovnáváme s našimi soupeři, máme asi o 400 lidí méně. Musíme k nim přidat další, abychom byli schopni konkurovat na stejné úrovni a nelze je najít za dva dny, a už vůbec ne v F1. Naší volbou je investovat do mladých lidí.“

„Jiným týmům trvalo roky, než se dostaly na vrchol. Todt přišel do Maranella v roce 1993 a první titul konstruktérů byl v roce 1999. Totéž platí pro Mercedes. Bude to trvat pět až sedm let. Očekáváme, že budeme schopni bojovat o titul v roce 2030.“