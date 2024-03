Je iluze si myslet, že se v krátkodobém horizontu přiblížíme Red Bullu, říká Wolff

Hamilton se nedostal do třetí části kvalifikace. Russell se mezi první desítku dostal a skončil sedmý se ztrátou 8 desetin na Verstappena.

V posledním tréninku to přitom vypadalo nadějněji. „Je to únavné, protože ve třetím tréninku jsme byli do desetiny za soupeři. Podmínky byly trochu jiné, ale není se na co vymlouvat. Máme auto, které je obtížné. Můžete být těsném v okně nebo mimo něj,“ řekl Toto Wolff pro Sky Sports.

„I když mě samotného štve, že to říkám stále dokola, budeme na tom prostě dál pracovat a snažit se zlepšit. Není to kvůli nedostatku snahy, že jsme tam, kde jsme. Prostě to není dost dobré. Je to celé o souhře aerodynamiky, mechaniky a pneumatik.“

„Je iluze si myslet, že se v krátkodobém horizontu přiblížíme Red Bullu, ale stále musím věřit, že v tomto autě je toho více – a když vidíte výkon ve třetím tréninku, tak to není špatné auto.“