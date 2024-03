Je hloupé podceňovat Sainze, říká jeho bývalý týmový kolega Norris

Pilot McLarenu Lando Norris promluvil o svém bývalém týmovém kolegovi Carlosovi Sainzovi. Podle Brita by vítěz letošní Velké ceny Austrálie neměl být podceňován.

Carlos Sainz se před začátkem sezony ocil v nesnadné situaci. Ferrari totiž oznámilo, že s ním po letošní sezoně již nepočítá a že si jako náhradu za něj vyhlédlo sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona.

Španěl se však s nejistotou ohledně své další budoucnosti v F1 zatím vyrovnává s přehledem. V Bahrajnu dojel třetí a následně dokázal vyhrát v Austrálii poté, co musel předchozí závod v Saúdské Arábii vynechat kvůli akutní operaci slepého střeva.

Rodák z Madridu si tím získal velký respekt, a to nejen u fanoušků. Jeho bývalý kolega Lando Norris nicméně tvrdí, že jsou jeho kvality dlouhodobě známy.

„Jen hlupák ho může podceňovat. Lidé vědí, čeho je schopen. Znají úroveň jeho úsilí, a stejně tak vědí o jeho odhodlání chtít být jedním z nejlepších. A přesně to ukazuje v posledních několika týdnech,“ poznamenal na tiskové konferenci po závodě v Melbourne Norris, který po boku Sainze v McLarenu strávil sezony 2019 a 2020.

„Jsem si jistý, že je zde hodně jezdců, kteří by se pravděpodobně tolik nesnažili a nevěnovali tolik svého času a snaze o uzdravení,“ uvedl Brit k Sainzově snaze vrátit se po operaci slepého střeva co nejdříve zpět do kokpitu.

Podobně o svém současném kolegovi mluví i Charles Leclerc.

„Myslím, že každý ví, jakou má Carlos v rámci padoku cenu. Je to jeden z nejlépe hodnocených jezdců a pokaždé, když sedí ve voze formule 1, je nesmírně silný, což několikrát dokázal. Nemyslím si, že by byl podceňován,“ řekl pilot Ferrari.

Samotný Sainz pak v kontextu slov Norrise a Leclerca prohlásil:

„Jsou to od nich sice laskavá slova, ale já s nimi souhlasím. Lidé, kteří možná nemají přehled a nevědí o tomto sportu tolik, mě možná mohou podceňovat, ale nevadí mi to. Je mi to upřímně jedno. Záleží mi na lidech, kteří se v tomto sportu vyznají, viděli moje data a vědí, jak pracuji a jakou mám rychlost.“