Je hezké vědět, co ke mně cítí, říká Hamilton na adresu Alonsa, který jej nazval idiotem

Hamilton startoval čtvrtý za Alonsem, na rovince Kemmel se po startu dostal vedle svého soupeře, ale v nájezdu do zatáčky Les Combes zkřížil Alonsovi dráhu a Španěl zezadu narazil do Hamiltonova mercedesu, který následně nadskočil.

Dostal varování Za samotný incident na trati nedostal Hamilton žádný trest. Podle sportovních komisařů šlo o typický incident z prvního kola. Po Hamiltonově skoku se však na jeho voze rozsvítila dioda, která hlásí dosažení většího přetížení. Jezdec pak musí bezprostředně po nehodě na prohlídku do lékařského centra, což Hamilton neudělal. Za to dostal varování. Podle FIA to nebylo letos poprvé, co se takto některý z jezdců (ne Hamilton) zachoval.

Hamiltonův monopost byl poškozen a Brit musel ze závodu odstoupit, zatímco Alonso pokračoval, a nakonec dojel na pátém místě.

„Když se podívám na záznam, byl v mém mrtvém úhlu a nenechal jsem mu dostatek prostoru. Dnes to byla moje chyba, je mi líto týmu,“ řekl Hamilton.

„Je to smolné. Tohle je závodění, dal jsem do toho všechno. Snažil jsem se ho předjet vnějškem do páté zatáčky. Zkrátka jsem nenechal dost místa a zaplatil jsem za to. Nebyl to úmysl, prostě se to stalo.“

Španěl si následně postěžoval do vysílačky, že Hamilton „umí jen startovat a dojíždět první“ a následně jej nazval „idiotem“.

„Nemám na to odpověď. Vím, jak se věcí prožívají v zápalu boje, ale je hezké vědět, co ke mně cítí. Je lepší, když je takhle na veřejnosti, jak se cítí. Nebylo to úmyslné a beru za to zodpovědnost.“

S dvojnásobným mistrem světa si o incidentu Hamilton ani nechce promluvit. „Ne. Šel bych (si promluvit), dokud jsem neslyšel, co řekl.“

Čtvrtý Russell je spokojen se závodní rychlostí Mercedesu

Pod stupni vítězů dojel na čtvrtém místě druhý pilot Mercedesu George Russell, který za třetím Carlosem Sainzem v cíli zaostal o téměř tři sekundy.

„V tuto chvíli mám smíšené pocity, protože kdybyste mi včera večer řekli, že budeme zaslouženě a díky čisté rychlosti dvě sekundy od stupňů vítězů, řekl bych, že je to dobrý návrat. Když jsem Carlose na konci stahoval o sekundu v každém kole, říkal jsem si, že máme šanci,“ řekl Russell.

„Pak jsem měl ale dvě špatná kola a pneumatiky se dostaly mimo provozní okno. Věděl jsem, že stupně vítězů jsou mimo hru. Když uvážím, kde jsme byli, není vůbec špatné dojet dvě sekundy za stupni vítězů na čtvrtém místě.

„Naše závodní rychlost dnes byla pravděpodobně lepší než rychlost Ferrari. Carlos (Sainz) startoval z pole position, vedl v prvním stintu a my jej vždy stahovali.“