Je formule 1 kvůli dominanci Mercedesu nudná? Toto Wolff si to nemyslí

V loňském roce vyhrál Mercedes 15 z 21 závodů a získal šestý titul v řadě mezi týmy a jezdci. Dominance jednoho týmu na atraktivitě nikdy nepřidá. Je kvůli tomu F1 ale skutečně nudná?

„Mercedes vyhrál šestý šampionát, můžete říct, že to nutí lidi, aby to vypnuli? Jde o to, že stále existuje variabilita a nepředvídatelnost,“ řekl Wolff pro Autosport.

„Před víkendem nevíte, zda bude Ferrari na pole position, nebo tam bude Red Bull, jestli Max Verstappen vyhraje.“

„Bitva mezi generacemi je něco, co je velkým lákadlem: Vettel proti Leclercovi, Verstappen proti Hamiltonovi. Přitahuje to publikum.“

„Nejlepší zprávou pro mě je, že s mladšími generacemi rozšiřujeme své publikum a fanouškovskou základnu. A celkově si myslím, že jsme na opravdu dobré cestě.“

Sledovanost formule 1 v určitých parametrech klesá, v určitých naopak stoupá. Podrobnosti uveřejnila F1 v lednu.

Podle Wolffa by se dalo očekávat, že sledovanost F1 v klasické televizi bude spíše klesat. Navíc se F1 v posledních letech v mnoha zemích přesunula na placené televize.

„Ohlížíme se zpět za rokem 2019 s téměř 2 miliardami diváků, 419 miliony unikátních diváků, téměř 90 milióny diváků během víkendu a průměrně více než 20 miliony diváků, kteří sledovali velkou cenu živě.“

„Jsme nejrychleji rostoucí sport na sociálních médiích, dokonce ve srovnání se všemi americkými ligami.“

„Je vidět, že jsme na dobré cestě. Liberty odvádí dobrou práci tím, že otevírá sociální média, což předtím tak nebylo.“

Foto: Getty Images / Charles Coates