Je Ferrari až čtvrtý nejrychlejší tým? Podle Vasseura je třeba zůstat v klidu, situace se mění závod od závodu

Náhoda, nebo trend? V Monaku Leclerc vyhrál. V Kanadě ani jeden z jezdců Ferrari nedojel, ale i forma nebyla vůbec dobrá. Ve Španělsku dojeli jezdci Ferrari až za jezdci Mercedesu.

„Nepamatuji si přesně pořadí závodů, ale od Šanghaje máte čtyři týmy ve dvou nebo třech desetinách,“ řekl Vasseur, kterého cituje Motorsportweek.

„A mění se to, pořadí se mění. V posledních čtyřech víkendech jsme měli čtyři různé týmy, které získaly pole position. A to jsme auto nijak masivně neměnili.“

„To znamená, že to spíš souvisí s uspořádáním tratě, směsí, s teplotou, že jste v okně plus minus jedné nebo dvou desetin, a protože skupina je velmi těsná, jsou to faktory, které vytvářejí pořadí v kvalifikaci. Na takové trati (jako ve Španělsku) je pak poměrně obtížné předjíždět a na konci závodu máte téměř stejnou klasifikaci jako v sobotu.“

„Včera (v sobotu) jsme byli půl desetiny za mercedesy. Myslím, že je to poryv větru nebo něco takového. A před dvěma týdny v Monaku byli 40 sekund za námi (ve skutečnosti šlo o Cunodu, ztráta jezdců Mercedesu v závodě byla menší). To znamená, že musíme zůstat v klidu, než budeme dělat nějaké závěry.“

„Musíme postupovat závod po závodě. A myslím, že příští týden to bude úplně jiný formát, jiný asfalt, jiný typ zatáček. A budeme mít jiný obrázek. Pravděpodobně to bude úplně jinak, ať už to pro nás bude příznivé, nebo ne.“

„V dnešní F1 není nic navždy. Nejsem si jistý, jestli za posledních 10 let najdete v F1 čtyři po sobě jdoucí závody se čtyřmi různými muži na pole position a čtyřmi různými týmy.“

Krátce po startu došlo mezi jezdci Ferrari ke kontaktu. Podle Vasseura ale o nic zásadního nejde.

„Mimo auto mají velmi dobrý vztah, dobrou vzájemnou důvěru a jsou to závodníci. Takový případ se určitě může stát, ale já dobře vím, že z této situace hodně získáme. Loni jsme si vynahradili některé ztráty, protože jsme mezi nimi měli po celou sezónu dobrý vztah. Občas se něco stane a je to součást hry.“