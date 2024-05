Je fajn připomenout se lidem, říká čtvrtý ve sprintu Ricciardo

Po startu se Australan v barvách týmu RB dokonce dostal na třetí pozici před Sergia Péreze z Red Bullu, kterého předjel do první zatáčky.

Po restartu závodu sice Pérez úspěšným útokem do 11. zatáčky odsunul Ricciarda zpět na čtvrté místo, ve zbytku 19kolového závodu ale za sebou Ricciardo udržel Carlose Sainze z Ferrari a připsal si v letošní sezóně prvních pět bodů.

„Bojovat na čele startovního pole je mnohem hezčí. Když vidíte Ferrari v zrcátkách a říkáte si 'Dobře, výzva přijata, dokaž, co umíš',“ řekl Ricciardo.

„Abych pravdu řekl, v každém kole se mi dařilo držet Carlose za sebou, po každém odjetém kole jsem se tak trochu poplácal po zádech. Pak se najednou blížíme do cíle a já si říkám 'Dobře, možná to opravdu dokážeme'.“

Navzdory vysokým teplotám Ricciardo pojal sprintový závod jako opravdový sprint, ve kterém vůbec nešetřil pneumatiky.

„Byl to doslova sprintový závod. Nic tam nezbylo, žádné šetření pneumatik, nic. Šel jsem do toho. Věděl jsem, že to bude potřeba, abych to udržel, takže je to dobrý pocit.

„Tým si to zaslouží, všichni si to zasloužíme. Prošli jsme si toho hodně, abychom se sem dostali, takže je hezké se některým lidem připomenout.“