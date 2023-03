Je Aston Martin skutečně druhý nejrychlejší?

Fernando Alonso momentálně nechce komentovat, zda jsou zelené vozy po Red Bullu nejrychlejší v poli. Ve volných trénincích nicméně skončil vysoko.

Fernando Alonso (3./2.)

V prvním tréninku Alonso na Verstappena ztratil sedm desetin, ve druhém manko stáhl na dvě desetiny. Jak vysoko skončí Aston Martin v kvalifikaci?

„V Bahrajnu to bylo OK. První trénink jsme vyhráli, v kvalifikaci to ale bylo páté a skoro šesté místo. Takže nikdy nevíte. Na autě jsme dnes nicméně otestovali vše, co jsme si naplánovali. Ještě to není úplně ideální, snad se nám podaří pro zítřek zlepšit přilnavost.

Zatím je to ale dobré, určitě je to fajn start. Nemám ale ponětí, kolikáté nejrychlejší je naše auto. Jen řídím auto, uvidíme v kvalifikaci. Ale jasně, je tu dost tréninků, závodů a dnů mezi nimi, takže můžete kluci analyzovat data a vytvořit nějaké predikce.

Je to jedna z krás formule 1. Týmy a jezdci z volných tréninků ale mnoho nevyčtou,“ řekl Alonso.

Lance Stroll (4./7.)

Kanadský závodník se stále zotavuje ze zranění, nicméně podle vlastních slov jej zápěstí a nohy při řízení již nijak výrazně neomezují. Stroll dále varoval před nečekaným soupeřem.

„Vypadá to, že je to dost těsné. Alpine vypadá rychlé, myslím, že rozdíly budou malé. Bylo překvapivé, že byli tak rychlí. Myslím, že nahoře zítra bude i Ferrari a vlastně i Mercedes nevypadá zle. Tak uvidíme.

Ruce i nohy jsou OK, stále to trochu bolí, ale není to nic hrozného,“ prozradil Stroll.