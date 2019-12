Jdu stejnou cestou jako Leclerc, říká Russell

George Russell patří Mercedesu, který je s jeho výkony spokojený. U Williamsu nemohl samozřejmě Russell dělat zázraky. Přesto se mu podařilo například porazit Kubicu ve všech kvalifikacích.

„Všichni v Mercedesu a Williamsu vědí, že jsem v loni porazil Landa a Alexe,“ řekl Russell v rozhovoru pro MotorsportWeek.

Russell naráží na sezónu 2018 šampionátu F2, který vyhrál s 287 body. Na druhém místě skončil Norris (219 bodů) a třetí byl Albon (212 bodů).

„Jdu stejnou cestou jako Charles. Vyhrál GP3, vyhrál jsem GP3, vyhrál F2, vyhrál jsem F2. Oba jsme vyhráli v našich prvních sezónách. Charles má teď největší počet pole position a vyhrává závody, Alex ukazuje, co dokáže, Lando odvádí slušnou práci. Jsem za ně rád.“

Russell vnímá situaci tak, že čím lépe na tom budou Norris a Albon, tím lépe pro něj, protože on je ten, kdo je porazil.

„Vlastně chci, aby se jim dařilo, protože čím lepší budou, tím lépe pro mě,“ řekl. „Když přijde čas a já budu vyjednávat nebo cokoliv, mohu říct: ‚Skutečně jsem nebyl schopen úplně ukázat, co umím, ale ukázal jsem to minulý rok a rok předtím proti těmto klukům a oni jasně ukazují, co dokážou.‛“

