Jdeme správným směrem, věří Sainz. V Singapuru chce Verstappena prohnat

Ferrari se v několika závodech před Monzou příliš nedařilo. Chyběla zejména rychlost v závodě. Carlos Sainz věří, že jeho tým jde správným směrem, a že v dalších závodech to bude lepší.

„Kdybych neměl penalizaci, tak s oběma vozy nahoře bychom mohli na Maxe vyvinout velký tlak,“ řekl Sainz, kterého cituje RaceFans.

„Bohužel jsem musel dostat penalizaci, nemohli jsme rozdělit strategii, takže jsme nechali Maxe, aby zvolil opačnou než Charles.“

Leclerc zajel pod virtuálním safety carem do boxů, Verstappen zůstal na trati. Christian Horner potvrdil, že Red Bull udělal opak toho, co Leclerc.

„Až přestaneme mít penalizace a pojedeme na příznivější trati, jako je Singapur, a já budu nahoře, pak budeme mít dvě auta, ne na riskovaní, ale na to, abychom si s Maxem trochu hráli. Myslím, že budeme v lepší pozici. To, že jsem tam nebyl já, s tempem, které jsem měl, bylo na škodu.“

Sainz říká, že tým od jeho příchodu udělal tým výrazný pokrok, a je povzbuzen tím, co vidí v zákulisí.

„Je to dobrá reakce našeho týmu, který zraje, týmu, který se z tohoto těžkého roku hodně učí a který udělal oproti loňsku obrovský krok, pokud jde o to, abychom se vrátili do boje o vítězství.“

„Ale stále děláme chyby, stále se učíme. Je to mladý tým a my jsme mladí, pokud jde o spolupráci. Myslím, že letos došlo k pokroku, a i když je druhá polovina sezony obtížná, vezmeme si z ní spoustu poznatků, které využijeme v posledních několika závodech a příští rok do toho půjdeme znovu.“

Video: Jak se Sainz dostal na čtvrté místo