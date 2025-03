Jasný vzkaz Red Bullu? McLaren si pojistil Piastriho, má si finančně polepšit

Sezóna ještě ani nezačala a McLaren už prodloužil smlouvu s Piastrim. Pokud by mu končila smlouva letos, šlo by možná o drobné překvapení. Australanovi ale končila smlouva až na konci příštího roku, a tak překvapení je o to větší. Ale není to zase něco zcela neobvyklého. Podobně například v minulosti prodloužilo Ferrari smlouvu s Leclercem.

Není úplně jasné, o kolik let Piastri smlouvu prodloužili. Je zřejmé, že o pouhý jeden rok to zřejmě nebylo. Uvádí se konec roku 2028, Daily Mail píše o „konci desetiletí“.

Jezdci McLarenu jsou (potenciálně) na trhu jezdců lukrativní volbou. Zájem by o ně mohl mít například Red Bull. Není jasné, jak se bude Lawsonovi dařit a ve hvězdách je budoucnost i samotného Verstappena, který by mohl za pár let pověsit overal na hřebík, nebo přestoupit jinam – spekuluje se o Astonu Martin.

Když byl v nejnovější řadě Drive to Survive Christian Horner dotazován, koho by si z jezdců McLarenu vybral, kdyby mohl, řekl stručně a jasně „Oscar“.

Piastri ale nemá důvod odcházet jinam. McLarenu se daří, Verstappen by byl těžký a v Red Bullu dobře zabydlený soupeř a jde také o rok 2026. McLaren bude i nadále používat pohonné jednotky Mercedes, od kterých se očekává, že budou patřit mezi nejlepší nebo dokonce budou nejlepší. Red Bull je v této oblasti nováčkem. Vyvíjí si první pohonnou jednotku sám ve spolupráci s Fordem, který sice má bohaté zkušenosti, ale ne ze světa formule 1.

Podle Daily Mail by si měl Piastri polepšit z 6 na 20 milionů liber. Smlouva obsahuje takzvané „kumulativní klauzule“, kdy je jeho plat doplňován bonusy, které získává za vítězství v grand prix a v šampionátech jezdců a konstruktérů.