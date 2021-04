Jasně Russellova chyba, hodnotí Bottas vzájemnou nehodu v Imole. Ten to vidí jinak

Jezdci Mercedesu a Williamsu spolu kolidovali v polovině závodu v souboji o pozici. Russell chtěl zaútočit vnějškem do první zatáčky, pravými koly ale najel na bílou čáru ohraničující kraj tratě, ztratil kontrolu nad vozem a narazil do Bottasova mercedesu.

Na trati zůstalo po nehodě velké množství úlomků a závod musel být 30 kol před cílem přerušen. Oba piloti byli po nehodě velmi naštvaní, Russell poklepal Bottasovi na helmu, ten mu odpověděl zdviženým prostředníčkem.

„Viděl jsem ho na začátku rovinky, pak jsem si všiml, že se přesunul doprava. Podle záznamu, který jsem viděl, jsem nechal prostor pro dvě auta, ale on ztratil kontrolu a narazil do mě,“ popsal Bottas.

„Nevím, proč tak vyváděl, byla to jasně jeho chyba. Nebyl jsem s tím spokojen, ale tak to je,“ řekl Bottas k Russellově reakci na kolizi.

Russell už podruhé v Imole boural z bodované pozice

Sportovní komisaři incident prošetří až po závodě.

Russell jel už podruhé v Imole s Williamsem na bodované pozici a stejně jako vloni boural, když zrovna jel v nejlepší desítce. Vloni ze závodu vypadl poté, co se při jízdě za safety carem na 10. místě roztočil a narazil do zdi.

„Nakonec je to nešťastný incident. Máte právo bránit svou pozici, ve 330 km/h ale musíte respektovat rychlost a podmínky. Jsem zklamaný za tým. Dnes si zasloužili více,“ napsal Russell na Twitteru.

„Měli jsme gentlemanskou dohodu, podle které když se blíží rychlejší auto s DRS, tak v poslední chvíli netrhnete volantem. Vytáhl jsem se z větrného pytle a když jsem vyjel zpoza něj, Valtteri se velmi lehce pohnul, to mě dostalo mimo stopu na mokrý povrch,“ řekl Russell.

„Zcela na suchu na běžném okruhu je to nebezpečné, natož na velmi úzké trati, když zatáčíme a jsou tam mokrá místa. Smolný incident.

„Ale bylo to nevyhnutelné. K takové události dochází, když jezdci udělají takový drobný pohyb. Je to drobný pohyb, ale když jedete 350 km/h a jste o 30 km/h rychlejší než auto před vámi, je to obrovské.

„Bojuji o deváté místo. pro něj devátá pozice neznamená vůbec nic. Udělal pohyb, který byste udělali, kdybyste v posledním kole závodu bojovali o vítězství. Nastává otázka, proč to udělal v boji o deváté místo. Možná kdyby to byl jiný jezdec, neudělal by to.“