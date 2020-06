Jamie Chadwick zvýšila šance dostat se do F1. Bude závodit za prestižní tým

W Series byla letos zrušena. Ve čtvrtky běží pouze její virtuální odnož. Některé jezdkyně ale uvidíme třeba v Le Mans a šampionku série Jamie Chadwick v sérii Formula Regional European Championship, která odstartuje na konci července v Misanu.

Chadwick bude v sérii jezdit za prestižní a kvalitní tým Prema. Jejím týmovým kolegou bude mimo jiné bratr Charlese Leclerca Arthur.

Chadwick připouští, že v motorsportu nestačí jen talent, ale potřebujete také peníze. Nedávno se ji podařilo získat podporu Rodin Cars multimilionáře Davida Dickera.

„Je to sen, opravdu,“ cituje BBC mladou jezdkyni. „Kdybych měla menší rozpočet, nemohla bych závodit s top týmem, jako je Prema.“

Chadwick věří, že závodění v úspěšném týmu ji umožní ukázat, co umí a zvýšit šance se dostat do F1, ve které by chtěla debutovat za 3 až 4 roky.

„Hrozná věc v motorsportu je nutná finanční podpora. Je to šílená částka, ale je vzrušující dostat příležitost to udělat s Premou. Pro závodění ve formuli 3 potřebujete dvojnásobek toho, co jsem získala jako finanční odměnu ve W Series. Je to nejzajímavější okamžik mé kariéry.“

Chadwicková bude mít výhodu. V sérii se totiž jezdí se stejným vozem jako ve W Series (Tatus F3 T-318).

Tým Prema ve stejnou dobu potvrdil, že před startem sezóny ukončil spolupráci s českým jezdcem Romanem Staňkem.

Chadwick také působí jako vývojová jezdkyně Williamsu.

