Jamie Chadwick zůstává vývojovou jezdkyní Williamsu

Jednadvacetiletá závodnice získala v roce 2015 titul v GT4 britského šampionátu GT a v sezóně 2018/19 vyhrála zimní sérii MRF.

Vloni vyhrála první ročník ženské W Series a stala se také vývojovou jezdkyní Williamsu. Tým potvrdil, že v této roli zůstane také letos. Bude ještě více pracovat na simulátoru a zúčastní se několika závodů.

„Pracovat s týmem v roli vývojové jezdkyně byla fantastická příležitost,“ řekla Chadwick.

„Čas strávený v simulátoru byl neocenitelný. Každý okamžik jsem si užila a ponořila se do týmu. Těším se, že letos mohu s Williamsem pokračovat.“

„Jamie odvedla vynikající práci v propagaci žen v motorsportu a jsme nesmírně hrdí na práci, kterou odvedla,“ uvedla Claire Williams.

"I knew definitely it was something I wanted to continue."@JamieChadwick55 looks back on a successful 2019, and ahead to 2020, as she continues in her role as Development Driver. pic.twitter.com/lVZmmzOEJV