Jamie Chadwick poprvé bez pódia, přesto vyhrála první ročník W Series

Na britském okruhu Brands Hatch, který v minulosti hostil také závody formule 1, se jel šestý a poslední závod první sezóny W Series.

Do posledního závodu odstartovala z pole position Jamie Chadwick, která měla před startem náskok 13 bodů na Beitske Visser. Souboj o titul tak měla plně ve svých rukou. Visser navíc startovala až z páté pozice.

Chadwick si pohlídala start a udržela vedení. Na druhém místě byla její krajanka Alice Powell a třetí Finka Emma Kimiläinen. Visser si polepšila o jedno místo.

Po deseti minutách závodění však Chadwick přišla současně hned o dvě pozice. Do vedení šla Powell před Kimiläinen.

Chadwick se propadla na třetí místo a svou největší soupeřku měla hned za svými zády. Deset minut před koncem musel na trať safety car, což je v půlhodinových závodech W Series už téměř tradicí. Na trati se roztočila Miki Kojama.

Visser tři minuty před koncem zaútočila na Chadwick a bez větších problémů se dostala na třetí místo. Na soupeřky před sebou ale ztrácela už čtyři sekundy.

Pro Chadwick to bylo poprvé v sezóně, co se nedostala na pódium (nepočítáme jeden nemistrovský závod), ale k celkovému vítězství ji to stačilo.

Chadwick vyhrála první ročník série a na další svou kariéru získá odměnu 500 tisíc dolarů. Bojovalo se ale také o další pozice, které jsou ohodnocené menšími částkami.

Prvních dvanáct jezdkyň se navíc automaticky kvalifikovalo do druhého ročníku W Series. Konkrétně jde o: