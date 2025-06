James Vowles podepsal s Williamsem novou víceletou smlouvu. Tým z Grove má přivést k titulu

James nastoupil do Williamsu v roce 2023 a stal se teprve třetím šéfem týmu ve 48leté historii týmu z Grove.

Pětačtyřicetiletý Brit, který zítra oslaví narozeniny, přišel od Mercedesu po více než dvou desetiletích působení ve F1, během nichž se významně podílel na zisku devíti titulů mistra světa konstruktérů a více než 120 vítězství v závodech.

Od té doby stál v čele proměny Williamsu s jasným úkolem – vrátit ikonu Formule 1 na vítěznou dráhu.

Williams stále zůstává v počtu vítězství na pátém místě historických tabulek, ale poslední grand prix vyhrál v roce 2012. Pastor Maldonado tehdy zvítězil v Grand Prix Španělska, ale šlo o jednorázovou záležitost. Předtím tým vyhrál naposledy v roce 2004!

„Dnešní oznámení zajišťuje, že Williams bude mít stabilní vedení, které mu umožní udělat další krok k opětovnému zisku mistrovského titulu,“ uvedl tým.

„Jsme nadšeni, že James podepsal novou smlouvu s Atlassian Williams Racing a zavázal se k budoucnosti spojené s naplněním mise, na které společně pracujeme – do úsilí o návrat Williamsu na nejvyšší stupínek pódia přinesl zkušenosti, energii a strategické vedení. Ještě tam nejsme, ale je cítit rostoucí dynamiku v Grove a těšíme se na to, co nás čeká,“ řekl předseda představenstva Atlassian Williams Racing a Dorilton Capital Matthew Savage.

„Jsem potěšen, že jsem podepsal novou smlouvu s Atlassian Williams Racing, který se pro mě hned od prvního dne stal domovem,“ řekl James Vowles. „Tento ikonický tým mi už přinesl úžasné vzpomínky a všichni jsme sjednoceni touhou navázat na naši historii a znovu vyhrávat mistrovství světa. Za poslední dva roky jsme se zaměřili na opravu základů a teď máme platformu, na které můžeme v nadcházejících letech usilovat o slávu.“