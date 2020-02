James Key navrhl nový McLaren s užšími bočnicemi a matným lakem

MCL35 je první monopost McLarenu, na kterém se po příchodu z Toro Rosso podílel James Key. Podle zkušeného inženýra patří mezi dvě hlavní změny oproti loňskému vozu zúžení bočnic a využití nového matného laku, který je lehčí a pomáhá tak snížit váhu vozu.

Nová matná verze barvy „papaya orange“ se na voze objevuje spolu s větším množství nenalakovaných černých zón. McLaren není prvním týmem, který se snaží využitím nového laku ušetřit několik gramů. K podobnému kroku se již dříve uchýlilo Ferrari, které jsme si zvykli vídat v matné rudé.

„Je to dobrý mix. Barva se maličko změnila a nové je také vyobrazení log sponzorů. Co se vzhledu týče, tak to nyní vypadá velmi čistě,“ rozpovídal se Key.

„Má to ale i své technické benefity. Pochopitelně se ušetří něco na váze, není to ale jen o tom. V podstatě se jedná o kombinaci nátěrů. Jedna barva obklopuje tu druhou.“

„Je to velmi dobré, vzniklo to ve shodě s marketingovými i technickými potřebami. Našli jsme řešení, které vyhovuje oběma stranám,“ popsal Key propojení marketingu a technologie, které se promítá na povrchu nového McLarenu MCL35.

Podle Keye musel tým také pracovat s rozložením vnitřních částí vozu včetně převodovky, aby bylo docíleno zúžených bočnic.

„Bodywork našeho vozu následuje stále se rozšiřující trend zúžených bočnic. Není lehké něčeho takového dosáhnout. S ohledem na kýžený výsledek se musí vše pečlivě plánovat dopředu, vyžaduje to změny v instalaci motoru a tak dále.“

„Podobné změny jsme museli dělat i u převodovky. V zadní části vozu jsme zase pro změnu měli hodně práce se zavěšením zadních kol.“

„Od kokpitu směrem dozadu se jedná o velmi odlišná řešení v porovnání s tím, co jsme po konceptuální stránce používali v minulosti. V přední části vozu jsou pro změnu využity nové technologie, které bylo možné použít pouze u nového vozu. Je to jedna z našich novinek.“

Loňský vůz MCL34 byl jedním z nejvíce konkurenceschopných monopostů McLarenu od vstupu formule 1 do éry šestiválcových přeplňovaných hybridních pohonných jednotek. Podle Jamese Keye by se dal loňský McLaren označit za otce toho letošního.

„Snažili jsme se navázat na naše loňské poznatky. Současný vůz byl designován paralelně s vývojem toho předchozího, nebyl to snadný proces. Využili jsme některých příležitostí, které se nám u předchozího vozu nenaskytly.“

Foto: McLaren